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竹市台68武陵路橋下人行便橋啟用 行人不用再與車爭道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府爭取「台68線武陵路橋下空間增設人行便橋工程」興建14公尺、寬約2公尺的人行便橋，並於今天啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取「台68線武陵路橋下空間增設人行便橋工程」興建14公尺、寬約2公尺的人行便橋，並於今天啟用。圖／新竹市政府提供

新竹市台68線武陵路橋下與公道五路T字路口路段，由於車道縮減，行人無路可走，只能行走於紅線上。新竹市政府爭取「台68線武陵路橋下空間增設人行便橋工程」興建14公尺、寬約2公尺的人行便橋，並於今天啟用，改善人車爭道情況。

新竹市代理市長邱臣遠指出，為有效化解武陵路及公道五路口長期以來交通的潛在危險，提供安全宜居的通行環境，金竹里前里長蔡文盛於任內提議增設人行便橋，面對工程基地空間狹小、缺工缺料以及涉及農田水利署與公路局管轄問題等諸多困難下，市府團隊邀集多方共同討論，克服重重挑戰，並於開工後密切督導工程進度，讓人行便橋能夠如期如質的完成。

「人行便橋是市長高虹安對金竹里及周圍地區居民的承諾！」邱臣遠強調，市長高虹安上任後，經議員李國璋會勘，市府團隊積極規畫、回應民意需求，讓市民擁有安全的通行空間，如今「台68線武陵路橋下空間增設人行便橋工程」完工啟用，也兌現市長高虹安對當地居民的承諾。

新竹市工務處說明，該工程執行時面臨諸多困難，包含道路寬度縮減需辦理交通維持、鄰近住宅可能造成居民出入不便，施工期間市府積極與住戶代表協調施工時程，做好相關防制措施，降低工程期間的影響，感謝居民的配合與體諒，讓工程順利完工啟用。

新竹市政府爭取「台68線武陵路橋下空間增設人行便橋工程」興建14公尺、寬約2公尺的人行便橋，並於今天啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取「台68線武陵路橋下空間增設人行便橋工程」興建14公尺、寬約2公尺的人行便橋，並於今天啟用。圖／新竹市政府提供

新竹 武陵

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