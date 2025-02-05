影／春節連假中警用空拍機即時監控 車禍傷亡較去年減逾一成
今年農曆春節連假有9天，台中市警局出動空拍機以即時高空車流監控，另與高速公路局、警廣等單位成立聯繫群組，遇有交通壅塞點，機動派出警員應變，連假期間交通堵塞狀況減緩，今年截至開工日（2月3日）車禍傷亡人數、件數都比去年同期減少逾一成。
台中市警局統計，今年截至2月3日大年初六開工日為止，24小時死亡人數交通事故發生14件、死亡14人，較113年發生16件、死亡16人，件數減少2件、死亡減少2人(-12.5%)；受傷交通事故計發生6326件、受傷8289人，較113年發7358件、受傷9831人，減少1032件（-14.0%）、受傷減少1542人（-15.7%），有見傷亡交通事故數字降低。
台中市警局交通大隊因應今年春節9天連假，展開相關疏處計畫，其中結合科技力量對症下藥，運用空拍機進行即時高空車流監控，且與高速公路局中區養護工程分局、公路局中區養護工程分局及警察廣播電台成立聯繫群組，遇有交通壅塞點，指揮現場員警迅速應變。
台中市交大在農曆新年前，即與高速公路局、公路局及警察廣播電台聯繫，成立「春節連續假期交控中心聯繫群組」，透過群組請高速公路局遇平面道路車流高峰時段，即時放寬儀控調整號誌秒數及時段等疏導措施，迅速轉知警廣電台，讓民眾提早獲知路況，採取因應改道作為。
另外今年大年初二至初四車流量顯著增加，國道一號豐原交流道啟動「交通快打」機制，第一時間即刻聯繫高公局放寬儀控號誌秒數，派員前往現場指揮疏導車流、穩定交通秩序，疏解交通壅塞。
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