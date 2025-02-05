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桃園掩埋場頻傳火警！地方反彈大 不排除圍場抵制

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市會稽掩埋場頻傳火警，濃煙惡臭影響周邊居民生活甚深，里長們盼封場，否則不排除圍場陳情與抵制。記者陳俊智／翻攝
桃園市會稽掩埋場頻傳火警，濃煙惡臭影響周邊居民生活甚深，里長們盼封場，否則不排除圍場陳情與抵制。記者陳俊智／翻攝

桃園市環保局會稽掩埋場因暫置大量資源回收物，昨晚大火燒至今晨才撲滅，濃煙惡臭影響周邊26里居民生活，里長怨不見局長坐鎮，盼封場，不排除圍場陳情抵制，民代則批掩埋場像不定時炸彈，應檢討；環保局初步回應，第一時間有副局長到場，局長也有通訊掌握狀況。

會稽掩埋場非第一次起火，2023年3、5月都曾發生，且當年3月火勢堪稱近年最嚴重，足足燒了26小時，地方飽受惡臭之苦，盼封場卻遲無下文。

桃園市汴洲里長楊鑫坤表示，會稽掩埋場平均1年半就燒一次，桃園升格前，縣府承諾封場不再進垃圾，既有內容慢慢去化，但後來一次颱風暫置樹木殘枝，又開始暫置廢家具等資源回收物，升格之後也沒改變，現在不管何種回收物都放到這裡。市府雖稱資收物只是暫置，但今天暫置、明天清運，永遠有回收物放在這，不見任何改善。

「掩埋場位在林口保護區，垃圾放這裡適合嗎？」楊鑫坤說，會稽掩埋場已非第一次起火，農曆年前就有致電市府留意，怎料狀況還是重演，然而發生這麼嚴重的火警，不見環保局長坐鎮，感覺是漠視地方權益。現在地方心聲都是「還我一個乾淨的地方」，希望市府盡快兌現縣府時期承諾封場，去化垃圾和回收物，否則不排除圍場陳情。

桃園市議員黃瓊慧表示，掩埋場昨天大火不僅鄰近15里聞到惡臭，數公里外的藝文特區也都受影響，消防人員雖然辛苦，但有里長生氣市府不把建議當一回事，也有里長無奈「前年大夥補償給居民的醬油都還沒用完又燒」；議員黃家齊更直言掩埋場像不定時炸彈，且實際影響範圍比環保局公布的26里還多，要求市府應做好監控與自動灑水等防災措施。

環保局表示，火警第一時間，副局長與環境管理處長均有到現場，局長也有透過通訊掌握狀況，後續將待消防人員查明起火原因，檢討並加強不足之處。

桃園 環保局長

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