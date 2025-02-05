桃市新任原民局長、智發會主委 今宣誓就職

桃園市政府新任原民局長巴奈‧母路Panay Mulu、智慧城鄉發展委員會主委廖修武今天宣誓就職，由市長張善政擔任監誓人。張善政表示，希望市府各局處能與兩位新任主管通力合作，一同推動原住民族事務與智慧城市發展等政策。

張善政表示，新任原民局長巴奈‧母路原任職國立東華大學原住民民族學院，擔任原住民音樂舞蹈學程副教授，並在福建師範大學民族音樂系取得博士學位，對原住民文化發展非常關注。

張善政說，桃園是都會原住民最多的城市，巴奈‧母路盼能為原民朋友開闢更多文化傳統傳承工作、福利、就職等，二話不說選擇辦理退休，接下原民局長工作，上任2、3天已拜會許多原民朋友、聊了很多想法，相信未來原民局在她的領導下會有相當的進展。

新任智發會主委廖修武先前是市府顧問，張善政表示，廖過去在推動桃園智慧城市領域已十分熟悉，「該是從幕後轉到幕前的時候了」，除能繼續施展專長，同時也能磨練領導統御能力。