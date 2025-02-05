竹竹苗YouBike2.0E電輔車 4月起強制投保傷害險

新竹市政府推動YouBike公共自行車服務，目前已設置104站YouBike2.0站點，竹竹苗生活圈YouBike 2.0E電輔車上路後獲民眾好評，為維護市民騎乘安全，市府指出，去年12月和新竹縣政府、苗栗縣政府及新竹科學園區管理局於「園縣市高峰會」共同決議，4月1日起新制上路，租借YouBike 2.0E電輔車強制投保公共自行車傷害險，先投保再借車，安全有保障，民眾無須負擔保費。

代理市長邱臣遠表示，市府去年底新增250台YouBike 2.0車輛上線營運，舒緩民眾借車需求，今年再增加230台YouBike 2.0車輛、100台YouBike 2.0E電輔車，並新增10處站點。為保障使用者騎乘權益，自今年4月1日起，於竹市、竹縣、新竹科學園區及苗栗縣公共自行車租賃站點，租借YouBike 2.0E電輔車的使用者，須完成投保公共自行車傷害險，方可借車，跨縣市攜手維護民眾權益。

交通處表示，民眾租借公共自行車前，透過微笑單車官方網站或APP登入會員，即可免費投保公共自行車傷害險，發生事故可申請保險理賠。竹竹苗縣市考量到YouBike 2.0E電輔車加速較快、騎乘距離較遠，為保障騎乘者權益，自今年4月1日起，未投保者將無法租借YouBike 2.0E電輔車，尚未投保公共自行車傷害險的民眾，請儘速完成投保，避免無法借用車輛。

交通處說明，每位註冊會員的手機門號最多可綁定五張票卡，若民眾使用相同手機門號綁定多張票卡租借，請務必在每張票卡上填寫「實際騎乘者」的個人資料，票卡的實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。