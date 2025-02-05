台灣燈會即將登場 楊梅火車站周邊交管勿走錯

2025台灣燈會在桃園，將於2月12日元宵節當天開展，分「主燈展演場」與「光的遊戲場」2大展 區，桃園市楊梅警分局提醒，桃園市交通局規畫於2月11日至23日接駁期間，開放金德路2側（公車格、停車場出入口除外）作為臨停接送區，供一般民眾接送臨停。

2025台灣燈會將在桃園高鐵站起舉辦，預期將有大量遊客湧入，活動期間，交通局規畫於楊梅火車站前廣場設置接駁站，民眾可於楊梅火車站前廣場搭乘接駁車到A19轉運站。

為因應楊梅火車站接駁站人、車潮，2月11日至23日接駁期間，開放金德路2側（公車格、停車場出入口除外）作為臨停接送區，供一般民眾接送臨停，另規畫楊梅火車站前大成路臨圓環側停車格及紅線僅供接駁車臨停，請民眾配合改至金德路接送。