快訊

戶外座位成罷免收件處 路易莎咖啡公告「謝絕政治活動」遭出征引論戰

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會即將登場 楊梅火車站周邊交管勿走錯

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市交通局規畫於2月11日至23日接駁期間，開放金德路2側（公車格、停車場出入口除外）作為臨停接送區，供一般民眾接送臨停。圖／楊梅警分局提供
桃園市交通局規畫於2月11日至23日接駁期間，開放金德路2側（公車格、停車場出入口除外）作為臨停接送區，供一般民眾接送臨停。圖／楊梅警分局提供

2025台灣燈會桃園，將於2月12日元宵節當天開展，分「主燈展演場」與「光的遊戲場」2大展 區，桃園市楊梅警分局提醒，桃園市交通局規畫於2月11日至23日接駁期間，開放金德路2側（公車格、停車場出入口除外）作為臨停接送區，供一般民眾接送臨停。

2025台灣燈會將在桃園高鐵站起舉辦，預期將有大量遊客湧入，活動期間，交通局規畫於楊梅火車站前廣場設置接駁站，民眾可於楊梅火車站前廣場搭乘接駁車到A19轉運站。

為因應楊梅火車站接駁站人、車潮，2月11日至23日接駁期間，開放金德路2側（公車格、停車場出入口除外）作為臨停接送區，供一般民眾接送臨停，另規畫楊梅火車站前大成路臨圓環側停車格及紅線僅供接駁車臨停，請民眾配合改至金德路接送。

楊梅警分局表示，往年台灣燈會均有大量人、車前往，為確保交通順暢，民眾可多加利用大眾運輸工具及接駁車前往，避免會場周邊道路交通壅塞，省錢、便利又安全，歡喜賞花燈。

桃園市交通局規畫於2月11日至23日接駁期間，開放金德路2側（公車格、停車場出入口除外）作為臨停接送區，供一般民眾接送臨停。圖／楊梅警分局提供
桃園市交通局規畫於2月11日至23日接駁期間，開放金德路2側（公車格、停車場出入口除外）作為臨停接送區，供一般民眾接送臨停。圖／楊梅警分局提供

台灣燈會 桃園 火車站

延伸閱讀

台南鹽水蜂炮下周登場 周邊道路交管出爐

過年採買避踩雷「陷車陣」！汐止警交管措施出爐 違者將驅離

白沙屯拱天宮走春祈福 大年初一至大年初五交管出爐

地震未影響！台南楠西梅嶺風景區 春節啟動免費接駁車

相關新聞

夫涉性騷學生...網紅夫妻經營竹北知名補習班遭廢止 震驚家長圈

新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，3日遭新竹縣教育局公告廢止設立，由於該補習班口碑好、形象佳，又是網...

影／台南中小學提早今天開學...學童哀嚎 警：未收心多遲到

今年全國中等學校運動會在台南，4月19日至24日台南的高、國中、國小將配合停課，因此寒假也提早開學，原本是各縣市都是2月...

桃園掩埋場頻傳火警！地方反彈大 不排除圍場抵制

桃園市環保局會稽掩埋場因暫置大量資源回收物，昨晚大火燒至今晨才撲滅，濃煙惡臭影響周邊26里居民生活，里長怨不見局長坐鎮，...

桃市新任原民局長、智發會主委 今宣誓就職

桃園市政府新任原民局長巴奈‧母路Panay Mulu、智慧城鄉發展委員會主委廖修武今天宣誓就職，由市長張善政擔任監誓人。...

竹竹苗YouBike2.0E電輔車 4月起強制投保傷害險

新竹市政府推動YouBike公共自行車服務，目前已設置104站YouBike2.0站點，竹竹苗生活圈YouBike 2....

台灣燈會即將登場 楊梅火車站周邊交管勿走錯

2025台灣燈會在桃園，將於2月12日元宵節當天開展，分「主燈展演場」與「光的遊戲場」2大展 區，桃園市楊梅警分局提醒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。