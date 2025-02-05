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夫涉性騷學生...網紅夫妻經營竹北知名補習班遭廢止 震驚家長圈

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，補習班臉書平台有4.1萬粉絲，夫妻粉絲頁也有3.4萬追蹤者。記者黃羿馨／攝影
該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，補習班臉書平台有4.1萬粉絲，夫妻粉絲頁也有3.4萬追蹤者。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，3日遭新竹縣教育局公告廢止設立，由於該補習班口碑好、形象佳，又是網紅夫妻所經營，消息震驚家長圈。教育局證實，表示相關學生已輔導；記者多次致電無回應，私訊粉專已讀未回。

該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，補習班臉書平台有4.1萬粉絲，夫妻粉絲頁也有3.4萬追蹤者，長期以來憑藉親子教養、語文教育等專業在家長圈內獲得高知名度，兩人更是活躍於社群媒體的知名網紅，經常舉辦講座甚至出版書籍獲得廣大粉絲支持，更曾與新竹縣政府共同舉辦青少年文字展。

不過新竹縣教育局卻在前天緊急發布公告廢止該補習班設立，依據公告訊息顯示，該補習班違反補習及進修教育法第9條第7項的相關規定，補習班負責人涉有性侵害、性騷擾、性霸凌等損害兒童或少年權益等行為。

消息傳出後，隨即在家長群組引發熱議，許多家長對於過去以優質形象著稱的補習班被突然廢止感到震驚和不安，紛紛詢問「到底發生什麼事？」

新竹縣教育局表示，該補習班負責人因涉及違反補習及進修教育法第9條第6項3款，有非屬情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為，非屬情節重大之行為，有認定一定期限內不能聘用或僱用，相關學生已有輔導。

據了解，彭姓負責人疑對學生涉嫌性騷，去年開始就突然告知家長「自己」不再任教，令家長錯愕，不過仍有非常多的家長希望他能夠回來任教，也有家長分享，孩子到該補習班後，真的改變非常多，聽到這樣的消息難以置信。

記者多次私訊夫妻所經營的粉絲頁，但對方均已讀未回應，記者至該補習班大門深鎖，多次致電均無人接聽，僅有語音應答，暫無取得相關說法。

該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，長期以來憑藉親子教養、語文教育等專業在家長圈內獲得高知名度。圖／取自粉專
該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，長期以來憑藉親子教養、語文教育等專業在家長圈內獲得高知名度。圖／取自粉專
該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，補習班臉書平台有4.1萬粉絲，夫妻粉絲頁也有3.4萬追蹤者。圖／取自粉專
該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，補習班臉書平台有4.1萬粉絲，夫妻粉絲頁也有3.4萬追蹤者。圖／取自粉專

教育局 新竹 補習

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