好消息！改善豆子埔溪 竹縣獲1.8億補助打造親水河岸

新竹縣政府爭取提升整體環境品質，今年「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」獲環境部核定總經費1億 8740萬元，除增加河道通洪及水質淨化措施，也將重新規畫臨岸的文信爬蟲公園，增設跳石步道等親水教育空間，期盼打造兼具生態永續的都市水岸典範，預計6月前發包。

這次由環境部補助1億1806萬2千元、縣府配合款6933萬8千元，預計6月前發包，工期500日。工務處表示，為提高居民生活環境品質，且提供都市必要的優質水岸環境，針對豆子埔溪自強南路至博愛街(約3公里)間進行水質淨化工程礫間處理機房截流工程、建立河岸生態，讓豆子埔溪煥然一新，同時兼具環境教育意義。

水質淨化工程部分(礫間處理機房及截流工程)，主要改善博愛街至自強南路(博愛橋至延北橋 )間未接汙水管的問題，截流隨雨水下水道流入豆子埔溪的民生汙水，涵蓋集水面積達323公頃。汙水截流以專管匯入礫間場，處理汙水量可達 5000CMD，處理後淨化水以250mm壓力管抽至縣政二號橋上游處放流，補充基流量。

除水質淨化工程外，也將復原優化文信爬蟲公園環境，施作工程包括礫間處理機房(機房設置於文信爬蟲公園)、活動廣場、無障礙坡道、親水跳石步道、廣場座階、河道草坡護岸及遊戲廣場等，提升動線、環境教育場域，期盼增添親水體驗。

此外，計畫也將執行儒林橋至翰林橋環境復原工程，總長約400公尺，營造自然護岸、拋石護床工增加多樣化流域、新植原生植栽、設置棲地營造區教育解說等，局部改造低水護岸，重塑主河道，營造豐富多樣生態棲地，重要路口設置無障礙步道，串接既有人行道，營造舒適的水岸漫步休憩空間。