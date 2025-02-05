竹竹苗4月1日起YouBike2.0E投保才能借 費用由政府買單

新竹縣、新竹市、苗栗縣及新竹科學園區管理局於「園縣市高峰會」會議中，決議對YouBike 2.0E電輔車實施強制投保公共自行車傷害險，今年4月1日起租借YouBike 2.0E電輔車須投保，未投保無法租借，民眾只要上微笑單車官網、APP登入會員後即可加保，費用由縣府負擔，讓民眾騎乘安全有保障。

新竹縣長楊文科表示，考量YouBike2.0E加速較快、騎乘距離較遠，且調閱去年自行車事故也顯示全國的自行車死傷人數有上升趨勢，值得注意並盡早防範。新竹縣自民國112年在4鄉鎮市建置102站點、790輛車後，去年再與竹北市公所、新埔鎮公所合作，迄今共有163站、1330輛車(包含450輛YouBike2.0E)，今年度更將持續視縣民需求增設站點並預計擴建至芎林增設10站點。

新竹縣政府交旅處長陳盈州也特別提醒，每個註冊會員的手機門號最多可綁定五張票卡。如果民眾使用相同手機門號綁定多張票卡租借，請務必在每張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。尚未投保公共自行車傷害險民眾也請盡速完成投保，避免發生無法借用車輛的情形。

公共自行車傷害險為政府提供免費保險，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者為喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

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