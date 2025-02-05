影／台南中小學提早今天開學...學童哀嚎 警：未收心多遲到

今年全國中等學校運動會在台南，4月19日至24日台南的高、國中、國小將配合停課，因此寒假也提早開學，原本是各縣市都是2月11日開學，台南市提早到今天5日開學，也讓台南市學生哀嚎「提早開學作業根本寫不完」、「台南要全中運，關我什麼事」。

面對開學日，台南高、國中生昨天已在社群軟體Threads上大吐苦水「為啥要提早開學，我應該沒有要上去比賽吧」、「寒假提早開學，我要報的營隊都剛好會卡到開學」、「明天開學，不開心」，但也有學生覺得「提早開學沒有吃虧，到時候大家在上課你可以休假，沒賺到也沒吃虧」。

有網友慶幸指出，年假剛過觀光客少了，因提早開學，沒有趴趴走的小朋友們，店家多數也都恢復正常營業，此時正適合到台南玩，多麼清新又美好的世界；也有家長分享「台南的父母親恭喜你！孩子提早上學去了，還有四月全運會機票訂了沒，放一週、放一週！機票淡季喔」。

因應今天開學，台南市警第一分局長章振國、第二分局長劉怡宗、第四分局長曹儒林、第五分局長洪宏榮、第六分局長劉全福，及第三分局副分局長張俊雄、婦幼警察隊長陳佩鈴等人啟動「護童專案」，全市總計動員警力340人、協勤民力115人，守護轄內214所國小學童安全。

劉怡宗表示，今年寒假僅短短15天，開學適逢年假剛結束，學童們心情仍尚在放假、尚未收心，常見遲到狀況；加上各行各業甫開工，學校現場易出現交通壅塞情形，警方視學童到校上學狀況派遣警、民力守望，加強學校周邊交通疏導，藉以落實保護學童安全。