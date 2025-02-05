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鄰損未和解 竹北天坑建案復工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案釀多次天坑意外，停工迄今1年9個月。竹縣府昨宣布，該建案已落實四大安全決議專業認證，原則同意復工，但民代直言根本未達成鄰損和解，縣府工務處回應，持續要求建商與民眾溝通取得共識，完成鄰損和解才能取得使用執照。

竹縣府昨舉行主管會報，工務處長戴志君指出，豐采520建案搶險施工於前年9月28日完成，地下室用永久性結構取代臨時擋土設施，後經鑑定報告與監測，確認搶險完成。專案小組決議要求豐邑公司全面落實四大安全措施，去年底與今年初二度開會邀集社區代表、里長確認及三方技師參與均落實。

縣議員邱靖雅在臉書發文表示，豐邑未完全與周邊社區或勝利二路住戶和解，就發出「原則同意復工」公文，令人無法接受，若縣府罔顧民眾權益，將發動抗議。

新竹 豐邑 520

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