新竹天坑案！豐采520原則同意復工 民代曝鄰損皆未和解

竹北「豐采五二○」建案釀多次天坑，停工一年多。新竹縣政府今指復工原則同意，消息一出，鄰近社區議論紛紛，議員邱靖雅則批，豐邑至今未與周邊任何社區或勝利二路住戶和解，應先完成鄰損爭議小的相關社區及民眾和解案，方可正式復工。

對此，縣府強調，建商得完成鄰損和解才能取得使用執照，目前僅在復工階段，會持續要求豐邑積極與民眾溝通，盡快取得和解。

新竹縣政府工務處長戴志君表示，根據「新竹縣建築爭議處理辦法」規定的鄰損處理程序，建商得完成鄰損和解才能取得使用執照，目前僅在復工階段，離最後取得使用執照還好幾年的時間，新竹縣府會持續要求豐邑積極與民眾溝通，盡快取得和解，若無法達成共識，亦可委託第三方公正單位做鄰損鑑價的鑑定報告送縣府裁處，同時豐邑已提存1億元擔保金至縣府，保障賠償履約能力。

對於同意復工的消息，「豐采五二○」鄰近社區大有可為未對外回應，豐邑也未回應。但據了解，有社區民眾憂心鄰損協商，直指至少要有具體計畫。豐采五二○已購戶指出，希望後續建商能夠更加謹慎小心的把該建案順利安全完工「 千萬不可為了搶時間，又出什麼重大問題」。

邱靖雅則在臉書說，豐邑至今未完全周邊任何社區或勝利二路住戶和解，就發出「原則同意復工」公文，她與民眾都無法接受，多個大樓有鄰損情事，但目前沒有任何一個鄰損完成和解，不顧周邊民眾感受。特別是鄰損爭議尚有很大差距的大有可為社區，她會協助爭取合理補償。若縣府罔顧民眾權益，將發動大規模抗議。

新竹縣政府今天早上開主管會報，會議中指出去年9月由專案小組會議參酌台北市土木技師公會的安全鑑定報告，提出4項決議，獲得各方與會代表贊成，要求豐邑落實四大安全。

包含第一、道路安全：由三方技師檢測周邊4條道路，確認現況道路安全穩定。二、結構安全：地下室鋼小梁挫屈原因及更換後，經台灣省結構工程技師公會鑑定，確認建物結構無安全疑慮。

第三、監測計畫：三方技師制定監測方案並執行，定期回報監測結果供追蹤。四、鄰損處理：起造人承諾儘速與受損住戶協商，並已提存1億元擔保金至縣府，保障賠償履約能力。確認4項決議均已落實，故今年1月24日縣府針對其復工申請原則同意備查。