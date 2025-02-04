掛羊頭賣狗肉 苗栗加強臨檢、稽查「高風險」桌遊店

近年苗栗縣桌遊場館逐漸增加，今年1月聯合稽查行動，發現有業者「掛羊頭賣狗肉」供賭客在店內打麻將，當場查獲16名賭客，場館地點就在地方法院及檢察署大樓附近；縣府表示，已針對縣內登記有案的85家桌遊場館全數稽查，過濾出18家提供打麻將、德州撲克及聚眾、吸毒的「高風險」業者擴大臨檢，也將訂定自治條例在今年議會定期會送審。

縣府工商發展處指出，縣長去年10月指示，一些合法掩護非法的桌遊場吸引青少年和學生聚集，容易被有心的特定對象吸收，淪為犯罪幫凶，或因賭博缺錢可能犯案衍生社會問題，要求工商處對業者辦登記時宜嚴審，並與警察局列冊輔導管理，嚴加稽查取締不法，也要教育處在各校多宣導，讓學生避免到這些場所。

去年11月底縣府參考其他縣市著手訂定「苗栗縣治安顧慮行業登記管理作業實施執行要點」，但會辦法制單位時，認為有限制人民申請設置權益的疑慮，因而改以訂定「位階」更高的自治條例方式辦理，將於條例草案中限制桌遊業設置時，應與相關機關、學校、醫院的距離，並訂定罰則，以杜絕賭博等情事，自治條例將於今年議會定期會提送審議為目標。

工商處表示，縣警局配合聯合稽查行動，去年4月24日至今年1月23日針對18處高風險桌遊店實施臨檢、搜索，共查獲涉及賭博案4處、涉賭者共71人，其中還有9名少年。警方將持續「高頻率」擴大臨檢、探訪查察及搜索等勤務，防範發生治安事件。

教育處也透過FB圖文加強宣導，提醒家長及學生接觸網路賭博可能導致血本無歸、欠下大筆債務等嚴重後果，更甚者衍生後續遭暴力討債，甚至被迫成為車手還債等下場，希望家長要特別留意孩子的金錢來源、花費去處及交友圈等，鼓勵家長學校合作，以案例方式提高孩子警覺心，切勿涉足疑似賭博或不良場合。

今年1月2日教育處也發出「縣長致家長的一封信」請各校確實轉知家長，寒假安全宣導，要求留意孩子避免涉入不良場所，例如違法賭博的桌遊店等地，讓學生建立危機意識，能夠學會自我保護。

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