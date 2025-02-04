「天坑案」竹縣原則同意復工 議員籲先處理鄰損

竹縣議員邱靖雅今天說，鄰近竹北豐采520社區的住戶陳情，天坑案至今豐邑未完成和解，應處理好鄰損才可復工。竹縣府說，豐邑已完成4大安全的決議，復工申請原則同意備查。

豐采520建案在2023年4月27日發生天坑事件停工迄今，無黨籍竹縣議員邱靖雅接受中央社記者訪問表示，鄰近的社區包含有大有可為、俠隱、臻愛香榭、人間琉璃等住戶都受影響，要求豐邑進行鄰損相關修繕作業。

邱靖雅說，其中俠隱、人間琉璃目前已完成工程修繕，社區也已簽署，不過俠隱今天再提部分修繕需求。

她表示，臻愛香榭受損部分主要集中於公設區域，豐邑卻未任何進度，連溝通討論都沒有，而上述3個社區鄰損狀況較小，至今都未完成和解。

她指出，在大有可為部分，因受損區域主要是公設，還包含住戶家，爭議較大，豐邑雖有進行處置，目前還未與住戶達成和解。

新竹縣政府今天舉辦主管會報，依據資料指出，縣府去年9月2日由專案小組會議參酌台北市土木技師公會安全鑑定報告，提出4項決議，獲得各方與會代表贊成，要求豐邑公司落實，包含道路安全、結構安全、監測計畫追蹤以及鄰損處理。

縣府表示，針對以上4項決議要求，逐步確認4項決議均已落實，今年1月24日縣府針對豐邑復工申請原則同意備查。

縣府說，未來，縣府仍將持續監督施工單位確保施工安全及環境維護，並持續要求豐邑公司妥善處理鄰損問題，保障所有利害關係人權益。豐邑機構表示，目前相關鄰損修繕，皆進行中。