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苗縣新埔漁港釣魚平台搶修預定12日開工 修復期3個月

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
新埔漁港釣魚平台的颱風災後搶修工程，廠商預定本月12日開工，原枕木支撐結構，將改以水泥RC構造來抵擋海浪侵襲，預計今年中即能完成修復。圖／民眾提供
新埔漁港釣魚平台的颱風災後搶修工程，廠商預定本月12日開工，原枕木支撐結構，將改以水泥RC構造來抵擋海浪侵襲，預計今年中即能完成修復。圖／民眾提供

苗栗縣政府前年在通霄鎮新埔漁港建置長50多公尺、寬度近7公尺的釣魚平台提供釣友一個完善的釣魚環境，但去年因颱風侵襲，導致釣魚平台損壞嚴重，縣府報請災修工程將於本月12日開工，預計3個月後完成修復。

苗縣府之前透過向海致敬友善釣魚行動方案，獲得海洋委員會補助經費持續在苗栗縣各漁港建置釣魚平台，今年計畫投入約2000萬元，期盼提供釣友更友善的環境與空間。

農業處漁業科長林俊吉表示，新埔漁港釣魚平台的颱風災後搶修工程，目前修復案已經獲約520萬經費挹注，廠商預定本月12日開工，原枕木支撐結構，將改以水泥RC構造來抵擋海浪侵襲，工期約90天，預計今年中即能完成修復。

現階段除了在龍鳳漁港、外埔漁港、公司寮漁港等處設置釣魚平台外，目前也選定在苑裡漁港設置新釣魚平台，預計今年5、6月完成，屆時沿海11處漁港，將有5處有條件開放垂釣，並與在地團體合作安全巡護，打造友善釣魚環境，並提升漁業和觀光休閒產業。

苗栗縣 颱風

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