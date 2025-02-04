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苗栗縣苑裡鎮農民節表揚大會爆重訊 冷鏈物流中心將落地

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣副縣長邱俐俐今天在苑裡鎮農民節表揚大會中釋出重大利多消息，「冷鏈物流中心」確定落地苑裡交流道附近。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣副縣長邱俐俐今天在苑裡鎮農民節表揚大會中釋出重大利多消息，「冷鏈物流中心」確定落地苑裡交流道附近。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣苑裡鎮農會今天舉辦慶祝農民節表揚大會，表彰傑出青年農民、農家婦女和模範農民等績優人員，與會的副縣長邱俐俐向鄉親握手送上新年祝福及蛇年福袋，並代表縣府釋出重大利多消息，冷鏈物流中心確定落地苑裡。

苑裡鎮各界慶祝114年度農民節大會今天上午在山腳辦事處3樓大禮堂登場，表揚農業志工、苑裡鎮農糧產業生產有功人員、傑出青年農民5人、模範農民23人、傑出農家婦女10人。

邱俐俐表示，農糧署宣布公糧收購價調漲1.5元，但這是因應現代物價漲幅的必要作為，未來將持續朝向調漲3到5元的範圍爭取；另外，苑裡鎮的石鎮、蕉埔地區用水不足的問題，也將全力爭取水資源，推動地方發展。

而大家關注的冷鏈物流中心，目前已找好在國3苑裡交流道附近的國產署用地，土地購置金費已籌措完成，而該處南來北往貫通山海線，能夠方便運輸農產品及水果等相關農作，未來會朝向多元化、永續發展的模式經營，服務農民、漁民，實現對農民的照顧。

對此，縣府農業處副處長蔡政新補充說明，過年前一周，再次邀請國產署、農糧署官員現勘苑裡「冷鏈物流中心」預定地，並說明相關計畫，尋求中央支持將土地有償撥用。

他說，該地面積約2公頃，鄰近國道交流道交通相當便利，初估有償撥用約需9千萬元，該預算縣議會去年也已審議同意編列，後續若土地取得及興辦事業計畫流程順利，今年可望完成土地撥用及可行性評估計畫。

蔡政新也強調，新建冷鏈物流中心及未來運營的經費頗大，將再研議是否以OT或促參計畫來執行。

苑裡鎮農會今天舉辦農民節表揚大會，表揚農業志工、苑裡鎮農糧產業生產有功人員、傑出青年農民5人、模範農民23人、傑出農家婦女10人。圖／苗栗縣政府提供
苑裡鎮農會今天舉辦農民節表揚大會，表揚農業志工、苑裡鎮農糧產業生產有功人員、傑出青年農民5人、模範農民23人、傑出農家婦女10人。圖／苗栗縣政府提供

國產署 物流 農民

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