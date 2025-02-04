苗栗縣苑裡鎮農民節表揚大會爆重訊 冷鏈物流中心將落地
苗栗縣苑裡鎮農會今天舉辦慶祝農民節表揚大會，表彰傑出青年農民、農家婦女和模範農民等績優人員，與會的副縣長邱俐俐向鄉親握手送上新年祝福及蛇年福袋，並代表縣府釋出重大利多消息，冷鏈物流中心確定落地苑裡。
苑裡鎮各界慶祝114年度農民節大會今天上午在山腳辦事處3樓大禮堂登場，表揚農業志工、苑裡鎮農糧產業生產有功人員、傑出青年農民5人、模範農民23人、傑出農家婦女10人。
邱俐俐表示，農糧署宣布公糧收購價調漲1.5元，但這是因應現代物價漲幅的必要作為，未來將持續朝向調漲3到5元的範圍爭取；另外，苑裡鎮的石鎮、蕉埔地區用水不足的問題，也將全力爭取水資源，推動地方發展。
而大家關注的冷鏈物流中心，目前已找好在國3苑裡交流道附近的國產署用地，土地購置金費已籌措完成，而該處南來北往貫通山海線，能夠方便運輸農產品及水果等相關農作，未來會朝向多元化、永續發展的模式經營，服務農民、漁民，實現對農民的照顧。
對此，縣府農業處副處長蔡政新補充說明，過年前一周，再次邀請國產署、農糧署官員現勘苑裡「冷鏈物流中心」預定地，並說明相關計畫，尋求中央支持將土地有償撥用。
他說，該地面積約2公頃，鄰近國道交流道交通相當便利，初估有償撥用約需9千萬元，該預算縣議會去年也已審議同意編列，後續若土地取得及興辦事業計畫流程順利，今年可望完成土地撥用及可行性評估計畫。
蔡政新也強調，新建冷鏈物流中心及未來運營的經費頗大，將再研議是否以OT或促參計畫來執行。
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