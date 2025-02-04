新竹公園明星鵝寶失蹤 市民急尋里長憂「被抓去進補」

新竹公園深受民眾喜愛的大灰鵝「鵝寶」因個性親人活潑，成為公園內的明星，但最近有民眾發現過完年後牠竟失蹤了，不少民眾聞訊紛紛出現被偷走、被吃掉了等猜測，市府則表示，該鵝非市府飼養，暫無接獲鵝寶受虐事證通報。

有民眾在臉書「新竹爆料公社」指出，在公園裡面開心地住了快2年、經常待在藍色圍欄旁的「鵝寶」初五晚上突然失蹤了，由於鵝寶親人活潑，帶給大家很多的溫暖與歡樂，希望民眾提供線索，一起找回失蹤的鵝寶。

公園里長林季蓉指出，鵝寶是民眾棄養的，在公園生活了2年，附近住戶每天早上都會來餵牠，牠已成為公園的一部分，自從鵝寶不見之後，大家動員四處尋找，但只找到了另外2隻灰鵝。

林季蓉說，每到冬季，鴨鵝失蹤的情況就變得頻繁，懷疑可能是被拿去進補。之前曾有民眾反映公園裡的魚和鴨子被偷走，還有留下跡證，事後也找到台灣籍抓捕動物的民眾，但由於第一次只能規勸，因此這些人都沒受到任何懲罰。

然而不久前，新竹公園內才爆出至少3起貓咪慘遭野狗攻擊分屍，引起民眾恐慌，動保人士邵柏虎也批，接到鵝寶失蹤的消息不意外，先前多次反映公園內發生多起死亡案件，但得到的只有冷漠的官腔、推給流浪狗就沒下文，並直指市府「不裝設監視器，永遠也不會有真相」。

林季蓉也指出，新竹市雖然被視為先進城市，但公園內卻缺少監視器、燈光也不足，導致動物失蹤或死亡事件頻繁，林季蓉也強調，應比照國外做法，對於擄走公園或野生動物的人員直接裁罰。

「鵝寶對大家來說不只是隻動物，而是公園的明星，我們希望牠受到應有的保護，而不是成為某些人餐桌上的食物」，林季蓉說，她已直接向代理市長邱臣遠反映，要求市府增設監視器、加強公園夜間燈光，否則類似的問題只會更加猖獗。

邵柏虎更指出，先前台大醉月湖一隻鵝被抓去進補，主管機關積極報案，最後抓鵝虐殺的男子被判刑，其實就是看管領單位有沒有肩膀要處理而已，如果再不改進只會讓更多民眾心寒。

新竹市動保所表示，目前暫無接獲鵝寶受虐事證通報，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心表示，新竹公園為開放性多元休憩場域，而自然生態環境之動物非由中心飼養，市府皆會派員定期巡視，後續亦將加強場域維護與管理，同時也呼籲遊客發揮公德心，共同維護新竹公園美麗的生態環境。