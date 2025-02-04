竹縣焚化爐復燒拚年中商轉 縣府：煙霧與噪音屬正常現象

新竹縣高效能垃圾熱處理設施因應蒸氣冷凝系統與發電機管線接管工程完工，近日將再次投料試燒。試營運期間約為3至4個月，力拚年中正式商轉。新竹縣長楊文科要求試燒時產生的煙霧及吹管時製造的噪音要即時因應，讓民眾安心。

環保局長蕭宏杰說明，新竹縣高效能垃圾熱處理設施於去年12月26日點火進入試運轉階段，各單元陸續測試。今年1月15日投料試燒確認燃燒爐運轉順利後，於1月16日降溫停爐，配合勞動部壓力容器安全檢查也已完成。為持續優化設施，年節期間積極趕工「蒸氣冷凝系統與發電機管線接管工程」，於2月1日啟動升溫，近日將再次投料試燒。

楊文科今天於縣府主管會報中，要求環保局於焚化爐試燒時產生的煙霧及吹管時製造的噪音要即時因應，讓民眾了解試營運所面臨的問題，讓鄉親安心。

環保局表示，後續將會使蒸氣連接到發電機組發電，蒸氣連接前須將管道內雜質利用高壓蒸氣進行吹管，其用於清潔管道內部，確保發電機系統安全，提高運行效率並延長汽渦輪發電機設備壽命，在吹管過程中需要控制蒸汽壓力和溫度在合適範圍內進行，吹管過程可能產生噪音，屬於正常現象，造成鄉親不便，敬請諒解。

新竹縣焚化爐各項測試若順利，將逐步提升運轉能量，試營運期間約為3至4個月，待取得使用執照及通過消防安全設備審查等才會開始商轉，力拚年中正式商轉。試運轉期間所面臨的水蒸氣排煙及噪音問題均會向當地里長說明，環保局將持續優化焚化爐設施，請民眾放心。