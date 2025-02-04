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台灣燈會7日試營運 桃市府設攤集區禁周邊用地擅設攤

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2025台灣燈會7日起試營運，桃園市府在機捷A18及A19站旁設置攤集區對外營運。記者曾增勳／攝影
2025台灣燈會7日起試營運，桃園市府在機捷A18及A19站旁設置攤集區對外營運。記者曾增勳／攝影

2025台灣燈會桃園青埔燈區7日起試營運，桃園市政府設置攤販區274攤對外統標，部分地主和攤主陳情燈會的公家標租攤位租金昂貴，利用商業用地對外招攬攤商做生意卻遭市府刁難，市府經發局今天表示，陳情攤主欲使用的商業地設攤原為停車場、不得臨時變更用途招商，還有社區大樓退縮空間視同道路延伸，涉及公寓大廈管理相關規定亦不能設攤。

2025台灣燈會將自7日起率先機捷A19站試營運，市府經發局表示，今年燈會將在A18站高鐵站旁及A19站會展中心旁設置攤集區，公家攤集區總共274攤，已由一家業者得標，並承攬招租攤商在燈會營業，攤商每天租金落在8千至1萬元不等。

邱姓攤主指出，桃園今年再度舉辦台灣燈會，他查閱相關法令發現，租用商業用地只要設置攤販30攤以下，不用向市府單位申請，就可營業，許多攤商反映公家標租單位每天收取攤位租金昂貴，攤商希望找便宜一點及合法空地做生意，他也積極準備租用商業用地招攬攤商做生意，卻擔心面臨9年前燈會無法營運和被刁難受委屈，且青埔有的社區大樓想在燈會期間出租退縮空間與開放空地設攤，同樣遭市府禁止設攤。

市府經發局表示，燈會攤集區由得標業者招租，邱姓攤主所說的合法商業地招商設攤，經查該用地原為停車場，不得違反原本使用目的，且社區大樓退縮空間、騎樓均視同道路延伸，涉及建築法及公寓大廈管理相關規定，不能影響遊客行走空間，市府上月24日已公告，除合法許可辦理攤集展售活動，禁止燈區周邊區域擅自設置攤集區做生意。

經發局並強調，民眾如有擅自設置攤集區招商行為，市府相關單位將視情節依都市計畫法、建築法、區域計畫法、道路交通管理處罰條例或桃園市攤販集中區管理自治條例等相關法令裁處，並依行政執行法規定強制執行。

2025台灣燈會7日起試營運，桃園市府在機捷A18及A19站旁設置攤集區對外營運。記者曾增勳／攝影
2025台灣燈會7日起試營運，桃園市府在機捷A18及A19站旁設置攤集區對外營運。記者曾增勳／攝影

台灣燈會 攤商 桃園

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