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巿民倒垃圾塞紅包…累積17萬 桃市清潔隊心意轉贈社福團體

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
年節期間，不少熱心民眾為感謝清潔隊員辛勞，常贈送紅包及禮品慰勞隊員，今年桃園市統計共有約逾17萬元，環保局表示會將該款項捐給慈善團體。圖／桃園市環保局提供
年節期間，不少熱心民眾為感謝清潔隊員辛勞，常贈送紅包及禮品慰勞隊員，今年桃園市統計共有約逾17萬元，環保局表示會將該款項捐給慈善團體。圖／桃園市環保局提供

桃園市昨天開工收運垃圾，盡管市府年前已加強宣導清潔隊員「只收垃圾、不收紅包」的政策，仍有不少熱心民眾為感謝清潔隊員辛勞，在隊員執行清運勤務時贈送紅包及禮品慰勞隊員，經統計共有約逾17萬元，環保局今天表示，將該款項捐助，物資也轉贈給社福團體。

部分民眾為感謝清潔隊員過年期間辛勞，會送給清潔隊員紅包，不過依規定清潔隊員都不能收紅包，少數民眾仍會在車輛開動後丟到車內，導致清潔隊員要依規定拿給政風系統，反而造成清潔隊員困擾。

環保局表示，清潔隊員們雖然當下拒絕紅包，但仍常發生第一時間無法退還的情況，經統計今年無法第一時間退還紅包17萬3960元，款項已全數捐入市府社會救助金專戶，物資也轉贈伊甸社會福利基金會，讓這份心意透過清潔隊員，傳送給更多需要的家庭。

環保局長陳世偉表示，桃園市人口持續增長，環境清潔工作持續加重，感謝所有清潔隊員整年度的工作辛勞，其實民眾不用送禮、送紅包給清潔隊員，大家還是會積極做好為民服務工作，希望新的一年市民朋友一起落實垃圾分類工作，共同維護市容整潔。

環境管理處長張書豪表示，收取家戶垃圾為清潔隊員分內工作，民眾只需在倒垃圾時向隊員道謝，就是對隊員最好的鼓勵與支持；至於隊員無法即時退還的紅包與禮品，由各區中隊統一交由政風室依規定辦理拒收餽贈登錄，並全數轉贈給社福團體。

垃圾分類 桃園 環保局長 紅包

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