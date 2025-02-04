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竹南火車站停車難題解套 東站地下停車場預計4月開工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南火車站東側出口周邊，北側多處高樓新建案已陸續完工，但沿鐵道邊的道路狹窄，根本沒有停車空間。記者吳傑沐／攝影
竹南火車站東側出口周邊，北側多處高樓新建案已陸續完工，但沿鐵道邊的道路狹窄，根本沒有停車空間。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣竹南鎮公所為解決竹南火車站東側出口一帶的停車難題，向中央爭取及地方自籌款共4.2億元，規畫將現行東站平面停車場改建為地下停車場，未來將可提供470個汽、機車位，目前正進行建築物基地鑽探作業，預計4月開工、明年底前完工。

台鐵竹南火車站是苗栗縣苗北地區唯一鐵道公共運輸系統吞吐口。據統計，竹南鎮有9萬多人，毗鄰的頭份市也有逾10萬人口，加上三灣、南庄鄉，四鄉鎮市總人口數超過21萬人。但隨著頭份、竹南地區人口持續增長，使用竹南火車站通學通勤者眾，周邊停車空間不足及違停亂象引發民怨。

尤其在車站東側出口周邊，北側多處高樓新建案已陸續完工，但沿鐵道邊的道路狹窄，根本沒有停車空間，未來更要面向頭份地區持續新建的高樓建案新增人口，可預期通勤族的停車需求將日益艱難。

竹南鎮公所表示，東站平面停車場改建為地下停車場規畫案，透過立委陳超明向中央爭取，已獲交通部公路局同意補助2.77億元，加上地方自籌1.43億元，總經費4.2億元。

即將新建的地下停車場基地面積約1899坪，規畫為地下兩層設計，可提供185輛汽車停車位、285輛機車停車位，工程標於去年11月底標出，廠商已開始建築物基地鑽探作業，預計今年4月開工、明年底前完工，可望改善竹南火車站周邊停車位一位難求的情形。

另外，該建設案以「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」開闢，未來地下停車場完工後，平面採簡易公園規畫，保留未來向上發展空間，可做商場等多功能用途使用。

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