「航空城開花結果」 張善政：年底百條路通脫離工程黑暗期

桃園市長張善政、副市長王明鉅今日上午前往航空城計畫開發區了解關鍵道路航青路工程進度和品質，並指出航空城區內上百條道路，還有橋樑、公園今年底之前都將陸續完工通車、啟用，過去因為工程造成不方便的黑暗期即將過去，大家可以感受道路等多項公共工程完工後開花結果的環境。

張善政與王明鉅在工程人員介紹下，仔細查看航青路在機捷A16橫山站到A15大園站之間的工程狀況，並詢問橋樑的主要結構材料，還有工作人員施工時靠近機捷位置的時候，是否有加強安全措施。他指出，航青路是50公尺寬南北向的全新開闢的重要道路，主要沿著桃園捷運機場線A15、A16至A17站捷運橋下兩側興建的一條大道，全線新闢完成後，將成為連接大園市區及青埔特區的重要道路，並快速銜接國道2號大園交流道，往西轉航城路一段也可直達桃園航空客運園區、產專區，不僅強化公共交通運輸網絡，還能有效紓解既有道路的交通負荷，提升區域間往返的便利。

張善政也說明航空城計畫選擇安置住宅的拆遷戶今年開始點交房屋，明年底前可以全部完成入住，屆時可以享有完善的公共設施。

張善政表示，2025台灣燈會在桃園，主燈區位在高鐵站前廣場，為因應燈會期間人潮眾多及停車需求，市府優化航青路的施工流程、調整工序加緊施工，燈會期間會暫時開放部分路段通車，由交通局在A16捷運站旁車專區用地及鄰近的文大用地設置3600席臨時停車場，方便民眾停車轉乘機捷到A18高鐵站主燈區賞燈，大量車位可以滿足燈會期間停車及通行需求。

工務局航空城工程處說明，航青路為全新規畫的道路，包含新建航青一橋與航青二橋，全長約4.7公里、路寬50公尺，由北至南鄰接產專區、乙種工業區、商業區及住宅區，同時串聯玫瑰溪畔公園、青峰公園及10處綠地；工程內容除道路主體工程外，並設置有綠植帶、人行道、自行車專用道，且有完善的排水工程、汙水管線、共同管道及智能路燈等設施。

航空城工程處表示，航青路屬都市計畫中的園林道路，其道路景觀以種植茄苳樹、阿勃勒、光蠟樹、楓香及苦楝等樹種，隨著四季更迭呈現不同色彩變化，塑造出都市生態綠廊；人行道提供寬敞、友善無障礙的行人空間，鋪面採用彩色噴花地坪及高壓磚等工法，自行車專用道提供都會區綠色交通運輸路網，運用透水瀝青鋪面工法，逕流水透過入滲、截流可增加地下水涵養，進一步供給周遭綠植帶，實踐水資源再利用。