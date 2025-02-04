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鄰近重要路段 新竹市三民國中通學步道改善將開工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市三民國中位於市中心，鄰近市區重要路段與新竹果菜市場，市府將打造長度148公尺，總面積1420平方公尺嶄新的通學步道，工程已於今年1月22日順利決標，預計將於2月中旬開工。 圖／新竹市府提供
新竹市三民國中位於市中心，鄰近市區重要路段與新竹果菜市場，市府將打造長度148公尺，總面積1420平方公尺嶄新的通學步道，工程已於今年1月22日順利決標，預計將於2月中旬開工。 圖／新竹市府提供

新竹市三民國中位於市中心，鄰近市區重要路段與新竹果菜市場，人車交織多，市府推動通學步道改善工程，成功獲得中央補助經費，並搭配自籌市款，共挹注經費823萬元，將打造長度148公尺，總面積1420平方公尺嶄新的通學步道，工程已於今年1月22日順利決標，預計將於2月中旬開工，工期約80個工作天，最快將於今年上半年完工。

代理市長邱臣遠表示，三民國中位於市區狹窄路段，人流及車流量集中，這次中央路355巷通學步道工程，為連接三民國中周邊交通安全改善最重要的一片拼圖，展現市府持續兌現市長高虹安「安心通學」承諾的決心。

教育處表示，該工程設計兼顧安全、美觀與環保，採用透水磚鋪設，減少積水，樹穴植栽槽部分以鋼板封邊，可避免未來樹根將人行道路面隆起，維持步道平整安全性。同時，透過行人穿越道線退縮，維護行人過馬路的空間安全，避免汽車駕駛轉彎時受A柱視線死角阻擋，能讓駕駛清楚察覺行人的動向。此外，更擴大過路停等空間、建立無障礙路緣斜坡，以利無障礙空間建置。

三民國中校長丁淑觀表示，學校因人數眾多，同時緊鄰市區重要路段，上放學的汽機車及停等人數相當多，造成交通壅塞情形，藉由步道改善工程，積極宣導人車分流，孩子多走一段路上學，不僅安全且亦能欣賞校園周邊的綠廊街景。感謝市府團隊全力推動，透過斷點連接與縫補，營造市區安全的人行空間，實現宜居永續、安心通學的宜居城市。

教育處表示，目前竹市有許多所學校正在進行通學步道改善工程，預計將於明年陸續完工。改善後的步道除了提供學生安全的行走動線，同時也串聯周邊社區，整體社區步行環境將更加友善，實現社區與學校共好的目標。

人行道 新竹 校園 行人

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