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冷氣團來襲…司馬庫斯櫻花延後綻放 櫻花季開不到一成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
但由於元月以來大陸冷氣團接連到來，加上1月27日降雪，溫度一度降到零下1度，花苞延後綻放。圖／取自司馬庫斯粉專。
但由於元月以來大陸冷氣團接連到來，加上1月27日降雪，溫度一度降到零下1度，花苞延後綻放。圖／取自司馬庫斯粉專。

中央氣象署發布低溫特報，受到逼近寒流等級的強烈大陸冷氣團來襲影響，入冬以來第二波寒流影響，各地寒冷，新竹司馬庫斯部落的本周六櫻花季起跑，也受到寒流影響，導致花苞延後綻放，目前花況不佳，開不到1成。

寒流一波波，也影響櫻花開花的狀況，新竹尖石鄉司馬庫斯原訂今年的櫻花季為本周六2月8日至3月9日，為期一個月，並實施交通總量管制，但部落指出，由於元月以來大陸冷氣團接連到來，加上1月27日降雪，溫度一度降到零下1度，花苞延後綻放，目前花況不佳，開不到1成，不同於往年2月初大多開花2到3成。

對此，司馬庫斯部落在臉書緊急公告，每年開花的時間，會因為1、2月份氣候的因素，造成提早或延後開花的狀況，這些是無法用人為的方法來調整，還望外界見諒。

司馬庫斯櫻花季今年總量管制期間自2月8日到3月9日實施，所有車輛只能憑通行證才能進司馬庫斯部落，沒有通行證者一律不得進入司馬庫斯產業道路。

管制路段為司馬庫斯產業道路，意即從竹60線39K起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段，期間內開車或騎車進入部落前需事先「申請通行證」，否則恕無法通行；每日車輛總量額滿後即停止開放申請。此外，夜間實施淨場，每晚8點至次日清晨6點，除申辦當日住宿、露營遊客及工作人員外，部落園區夜間一律清場。若有登記部落的住宿，將會主動給予通行證。

新竹司馬庫斯部落的櫻花季也受到影響，導致花苞延後綻放，目前花況不佳，開不到1成。圖／取自司馬庫斯粉專。
新竹司馬庫斯部落的櫻花季也受到影響，導致花苞延後綻放，目前花況不佳，開不到1成。圖／取自司馬庫斯粉專。

司馬庫斯 寒流 新竹 櫻花季

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