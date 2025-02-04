冷氣團來襲…司馬庫斯櫻花延後綻放 櫻花季開不到一成

中央氣象署發布低溫特報，受到逼近寒流等級的強烈大陸冷氣團來襲影響，入冬以來第二波寒流影響，各地寒冷，新竹司馬庫斯部落的本周六櫻花季起跑，也受到寒流影響，導致花苞延後綻放，目前花況不佳，開不到1成。

寒流一波波，也影響櫻花開花的狀況，新竹尖石鄉司馬庫斯原訂今年的櫻花季為本周六2月8日至3月9日，為期一個月，並實施交通總量管制，但部落指出，由於元月以來大陸冷氣團接連到來，加上1月27日降雪，溫度一度降到零下1度，花苞延後綻放，目前花況不佳，開不到1成，不同於往年2月初大多開花2到3成。

對此，司馬庫斯部落在臉書緊急公告，每年開花的時間，會因為1、2月份氣候的因素，造成提早或延後開花的狀況，這些是無法用人為的方法來調整，還望外界見諒。

司馬庫斯櫻花季今年總量管制期間自2月8日到3月9日實施，所有車輛只能憑通行證才能進司馬庫斯部落，沒有通行證者一律不得進入司馬庫斯產業道路。