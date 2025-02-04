5年近70起 新豐掩埋場又火警

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場5年來大小火災發生近70起，未料前晚深夜又發生火警，惡臭濃煙飄散影響竹北、竹市等下風處，才剛開春就釀災，消防人員連夜搶救至昨天凌晨3時熄滅。縣府環保局研判為沼氣自燃，今年將設置沼氣管等改善工程。

位於新豐鄉西濱快速道路旁的垃圾掩埋場2日晚上10時半被發現起火，現場先緊急調度在掩埋場待命的怪手及水車救災，新竹縣消防局在深夜11時40分抵達，由於季風風勢強勁搶救不易，各消防分隊接替上場灌救，總計出動7台消防車投入救災，火勢在昨凌晨1時前獲得控制、凌晨3時多熄滅。

掩埋場暗夜起火燃燒垃圾，惡臭濃煙隨風飄散，下風處影響區域新竹縣竹北市尚義里、崇義里、新港里，及新竹市北區。新竹縣政府也緊急發出通知，提醒下風處區域的民眾盡量緊閉門窗、減少外出，敏感族群請多加注意防護。

新豐鄉垃圾掩埋場歷時約5小時撲滅，粗估燃燒面積約300平方公尺。新竹縣政府環保局長蕭宏杰表示，起火地點為新堆置區域、靠舊汙水廠面海側，此區堆置較新鮮垃圾，應為沼氣自燃。

由於新豐掩埋場因長年暫置垃圾高溫發酵，容易產生沼氣引發火警，成為新竹人的噩夢；新竹縣環保局指出，去年獲得中央補助啟動災害預防3計畫全面防止自燃，今年將設沼氣管改善。