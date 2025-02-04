放炮釀災 桃19火警累壞消防員

過年放煙火爆竹釀火災頻傳，桃園市統計相關火警19件，消防疲於奔命；苗栗縣苑裡鎮山腳國小剛改建好的跑道，慘遭鞭炮「燒傷」。桃園市春節受理372件陳情燃放煙火炮竹案、苗栗縣30件，多因勸導後無施放或查無現行犯，皆無開罰，民代認為應加強執法。

農曆春節期間屢有民眾施放爆竹煙火不慎，或未熄滅餘燼釀災，桃園市蘆竹區南竹路二段一處私人回收場大年初一大火，消防員緊急撲滅，事後調閱監視器，發現為民眾施放爆竹煙火釀禍。

桃園市副市長蘇俊賓說，過年期間1999陳情，鞭炮噪音占一定比例，市府正規畫修法將高樓層密集住宅區共52個社區列特定噪音管制區，周邊街道全天禁止施放爆竹煙火，農曆年前即加強宣導。

桃市府統計，今年小年夜至初五，民眾陳情燃放爆竹372件，比去年同期450件下降17%，獲初步成效，陳情案經稽查後勸導停止施放。後續環保局預計3個月內完成公告修法，未來在管制區施放爆竹煙火等行為，可處3千元至3萬元不等罰鍰。

台中市消防局則統計，過年期間僅1件爆竹煙火引發火警，西屯區1月29日有學童施放煙火，火星掉落到民宅堆積雜物，引發火勢，民眾發現後自行撲滅，未造成傷亡。若未正確施放爆竹煙火，可依自治條例，裁處3萬元至15萬元不等。

苗栗縣也有訂定爆竹煙火施放管制自治條例，因應春節及民俗節慶，燃放時間延長至午夜12時，雖有規定科學園區基地及醫療院所、學校水平距離50公尺等區域全時段禁放，但苑裡鎮山腳國小新PU跑道初五被炸出焦痕，還險些波及附近的木造歷史建築日治後期宿舍群。

苗縣消防局指出，違反自治條例可處3萬元至15萬元罰鍰，今年春節期間接獲30件檢舉，但消防人員據報到場，難以查獲現行犯，另勸導6件無施放，都未開罰。

苗栗縣議員葉忠倫認為過年期間難免放鞭炮，但既然有相關規定，就要去執行，否則形同具文。他說，最主要是民眾要有罪識感，消防等單位要加強宣導、取締才有嚇阻力。