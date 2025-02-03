開工首日邱臣遠帶隊走春拜年 竹市府提升對員工的照顧

今天是蛇年新春開工的第一天，新竹市代理市長邱臣遠率領秘書長張治祥及市府團隊，逐一走訪市府州廳辦公室各單位，致贈新春開運小紅包及小禮品，邱臣遠勉勵在新的一年，繼續為市政努力打拼，感謝所有同仁在第一線的付出，並將持續秉持市長高虹安「幸福友善」的施政策略，打造安心健康的職場環境。

市府指出，市府致力推動「老幼共好」、「健康安心」、「幸福友善」、「青年活力」、「宜居永續」等十大施政策略，為進一步提升對市民服務量能，透過組織改造，新成立竹市青年發展中心、竹市長期照顧管理中心、竹市公園及觀光區設施維護管理中心，以加強推動竹市各項青年發展、長期照顧體系，以及公園、觀光設施專責維護等。

人事處說明，針對基層勞工待遇，自114年起，軍公教人員調薪3%，市府也積極爭取市庫款進用的約用人員，按照同等比例調薪3%，以保障基層人員的合理薪資，讓同仁們在新春之際立即感受到好「薪」情。

為照顧同仁身心健康，今年起市府也放寬年滿40歲同仁健康檢查補助的次數與金額，將原本每2年1次、補助1500元的健康檢查，提升為每年補助1次、2000元的健康檢查，進一步提升市府對員工的照顧。