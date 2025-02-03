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新竹關西賞櫻秘境暴紅 一大片粉色花海引人搶拍

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
超夢幻的賞櫻秘境就在新竹縣關西鎮坪林國小對面，近期一整排的櫻花樹圍繞著湖邊，吸引不少民眾前往，圖為照片為2024年花況照片，目前已開8成。圖／取自竹縣好好玩粉絲團。
超夢幻的賞櫻秘境就在新竹縣關西鎮坪林國小對面，近期一整排的櫻花樹圍繞著湖邊，吸引不少民眾前往，圖為照片為2024年花況照片，目前已開8成。圖／取自竹縣好好玩粉絲團。

年過完了，春季賞櫻的時間也到了，超夢幻的賞櫻秘境就在新竹縣關西鎮坪林國小對面，近期一整排的櫻花樹圍繞著湖邊，吸引不少民眾前往，彷彿置身於粉色的仙境，成為拍攝美照必打卡地。

新竹縣關西鎮坪林國小對面、苗圃旁的小山丘上，一排粉紅色的櫻花近日盛開，農塘湖畔的櫻花林綻放，花影倒映在水面上，許多追櫻族可同時捕捉到櫻花、藍空以及白雲倒影在湖面同框的場景。

此外，走進櫻花林，民眾可近距離賞花，新竹縣政府交通旅遊處表示，目前轄內平地的櫻花多已陸續綻放，想要賞櫻的民眾可得把握花季。像是關西鎮坪林國小附近的櫻花園，交通便利，近幾年成為賞櫻爆紅景點。

竹東生態河濱公園約2公里長的櫻花林，八重櫻、山櫻、吉野櫻等2000多棵，綿延2公里多櫻花大道，滿滿粉嫩櫻花圍繞非常美麗，竹東鎮公所預計2月22日舉辦賞櫻活動。另外，台鐵內灣支線從橫山車站、九讚頭車站到合興車站，沿線也有山櫻花相映鐵道，景致也相當有名。

關西賞櫻秘境地址為關西鎮竹16鄉道21號，可導航：關西櫻花秘境，園區為園主無私開放，請愛護且珍惜，目前花況約開7、8成，相當美麗，全天都有開放。

新竹 櫻花 賞櫻

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