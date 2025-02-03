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開工團拜 楊文科：縣府開源節流 人均負債比桃竹苗最低
新竹縣政府及新竹縣議會今天舉辦新春團拜，縣長楊文科勉勵縣府團隊「勇往直前、煞猛來打拼」，凡事多為鄉親著想，鄉親就能感受縣府的用心。議長張鎮榮也率議員們向議會同仁互道恭喜，期許縣府團隊持續努力建設新竹縣，打造科技首都，讓縣民都能安居樂業，快樂過生活 。
開工日新春團拜，縣長楊文科、副縣長陳見賢、秘書長李安妤及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人出席，楊文科向鄉親報告在縣府幾年的努力之下，新竹縣人均負債比是1人1.06萬元，是桃竹竹苗4縣市之中最低，縣府開源節流，同時也還債100多億元，財政健全可以來打拚，感謝縣議會張議長、議員們的支持，讓縣務推動均能達成預定的目標。
楊文科說，縣政五支箭、十大交通基礎建設都一步步達到階段性的任務，新年目標還要新建竹北戶政、地政事務所，希望能在明年要把它完工，美術館也力拚明年動工。另外，為配合新竹科學園區的業務，消防局編制也將重新調整，縣府施政均為鄉親來打拚，縣府同仁團結一致，讓我們的國家、社會更祥和。
張鎮榮恭賀鄉親新年快樂，細數新竹縣近年來重大建設，包含台一線替代道路動工、高效能焚化爐啟用等，新竹縣第8家公設民營托嬰中心座落新豐鄉，也已經開放報名且運作，未來期許縣府團隊要為百姓各項福祉持續打拚，重大建設都能順利完成，持續打造新竹縣成為「科技首都、幸福竹縣」。
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