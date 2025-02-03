桃北北攜手建置公車永寧轉運站 2月17日啟用

桃園市交通局今天表示，新北市捷運永寧站是桃園市民搭公車往返台北重要交通樞紐，為提供舒適候車環境，桃園市與新北市及台北市合作推動永寧轉運站建置計畫，預計17日啟用。

桃園市政府交通局長張新福表示，目前桃園市往來捷運永寧站共有10條公車路線，分別停靠於捷運永寧站2號及4號出入口的候車亭，但隨著乘車民眾人數逐漸增加，為方便民眾候車，有建置轉運站集中公車路線的必要。

張新福指出，桃園市交通局積極與台北市及新北市協調，以台北市提供土地使用、新北市建置轉運站、桃園市進行維運管理的合作模式，共同促成永寧轉運站作為桃園市公車在新北市的端點站，避免公車繞行也提供民眾較佳候車環境。

張新福說，永寧轉運站設置於新北市土城區，鄰近台北捷運板南線永寧站2號出入口，面積約750坪，設置5席月台前往桃園市龍潭區、大溪區、八德區、八德轉運站、中壢區龍岡及平鎮、龍潭區路線，每日有328班次停靠，市府將設置人流監控系統，在候車人數較多時可即時調派公車紓解人潮。新北市交通局也針對周邊道路交通號誌及標線等進行優化調整。

桃園市交通局提醒乘車民眾，永寧轉運站預計17日啟用，屆時往來永寧的10條公車路線都會進駐，民眾上下車不再停靠原先的候車亭，交通局及各家客運業者將在在沿線站牌、車輛、公車動態系統，以及捷運永寧站張貼公告周知，盼望透過新的轉運站提供更優質的乘車環境。