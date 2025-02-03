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苗栗流感累積重症15例、2人死亡 春節新增3老人離世

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣目前庫存流感疫苗還很充足，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，保障自身的健康。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣目前庫存流感疫苗還很充足，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，保障自身的健康。圖／苗栗縣衛生局提供

藝人大S驚傳在日本染上流感身亡，引發民眾對施打流感疫苗的關注。苗栗縣衛生局也證實，過年期間有新增3名呈陽性的通報死亡案例，今天起正常上班，電話詢問確實很多，目前庫存流感疫苗還很充足，呼籲重點族群盡快接種。

縣衛生局指出，目前我國流感疫情持續上升，已進入流行期，且近期流感併發重症病例數明顯上升，縣內累積重症個案15例，2人死亡，確診病例及死亡病例中，有10例是65歲以上老人，且8成都是未接種本季流感疫苗；過年期間接獲通報，有3位呈陽性流感重症老人離世，但尚未綜合研判。

疾管科長陳淑珠說，自今(2025)年1/1起公費流感疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種的民眾接種，至1/15已接種逾12萬人，目前庫存流感疫苗尚有1萬1千多劑，直至疫苗用罄止。

近來因鋒面通過、東北季風及冷氣團影響，可能出現低溫，提醒民眾注意保暖及留意自身健康狀況，務必做好手部衛生與咳嗽禮節及接種疫苗，並於人潮壅擠處戴口罩，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息等措施。另外，日本、韓國近來流感疫情也相當險峻，年後有意前往旅遊民眾，也建議出國前施打疫苗以盡早獲得保護力。

局長楊文志也呼籲，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，保障自身的健康，相關疫苗資訊可參閱疾管署全球資訊網或苗栗縣衛生局官網，也可洽詢當地衛生所了解詳情。

死亡 流感疫苗 衛生局

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