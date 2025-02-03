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大S流感猝逝...民眾詢問還有疫苗嗎？新竹縣市：無公費流感疫苗

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣過年期間由5家醫療院所加開新冠疫苗診，目前都已施打完畢，已無公費流感疫苗。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣過年期間由5家醫療院所加開新冠疫苗診，目前都已施打完畢，已無公費流感疫苗。圖／新竹縣衛生局提供

知名女星大S（徐熙媛）因在日本得流感併發肺炎離世，消息經家人證實震驚全台，提高不少民眾打流感疫苗意願，也有不少民眾在詢問，公費疫苗已自今年起開放，新竹縣市衛生局今天回應，公費流感疫苗目前皆已施打完畢，若有需要的民眾需自費，洽有自費疫苗的合約院所詢問。

據疾管署監測資料，全國處流感流行期，疫情呈上升趨勢，1月12日至1月18日類流感門急診就診約14萬1千餘人次，且從去年10月起，至今年2月1日累計100例流感併發重症。

今天傳出大S在日本得流感併發肺炎離世，掀起民眾打流感疫苗意願，新竹縣、市衛生局都對此表示，從去年10月起打公費疫苗，以開放的符合對象可優先施打，今年1月起開放全民都可施打，當時新竹市、新竹縣積極推動施打疫苗，是全國第一、全國第二快施打完畢，因此目前已無公費流感疫苗可施打，僅能施打自費疫苗。

對於民眾詢問可施打自費的地點，新竹縣、市衛生局回應，民眾可在衛生所網頁查詢可施打自費的醫療院所，由於不知道自費疫苗還剩下多少，建議前往前先詢問醫療院所是否還有自費疫苗。

新竹 流感疫苗 衛生局

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