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心血管疾病發生率比75歲還高 40歲工程師警覺這樣做後恢復健康
一位40歲的工程師，6年來血壓逐年攀升、膽固醇偏高，驚覺身體恐出問題而求診，澄清醫院中港院區家醫科主治醫師詹育儒表示，經心力危險預估，該工程師的心血管疾病發生率竟翻了近6倍，比一個75歲且無慢性病的男性更高，所幸經藥物控制，血壓及血脂穩定下來，也大幅降低心血管疾病發生率。
詹育儒說，這位工程師帶著近6年的健康檢查報告求診，說最近在家測量的血壓偏高，約55/100mmHg，患者在6年前的健康檢查就已顯示出輕微高血壓，約135/90mmHg，低密度膽固醇偏高149mg/dL，高密度膽固醇不足42mg/dL，血糖正常、有抽煙習慣。當時評估其10年心血管疾病發生率約為6%，屬於低風險。
但這6年間患者沒有求醫、未改變生活型態，體重還增加了約10公斤。除了血壓偏高之外，今年的體檢報告顯示低密度膽固醇升至193mg/dL，高密度膽固醇降至34mg/dL，飯前血糖異常151mg/dL，糖化血色素上升至7.0%。他仍每天抽一包菸。評估顯示，病患目前的10年心血管疾病發生率暴增至33%，已經比一個75歲且無慢性病的男性更高。
醫師與病患討論適合的藥，積極控制高血壓、糖尿病及高血脂，經過一年的努力，病患的血壓及血脂在藥物控制下穩定（血壓<130/80mmHg，低密度膽固醇<100mg/dL）。患者在積極減重及飲食控制，目前已停止服用糖尿病藥物，但糖化血色素仍維持在5.7%。雖然偶爾仍抽煙，但此時再評估其10年心血管疾病發生率已降至4%，降幅達八倍之多。
詹育儒醫師提醒，勞工健檢中代謝症候群的異常不宜輕忽，三高並非終生必須服藥，但早期用藥降低心血管疾病風險非常重要。若能搭配積極的飲食控制、減重及運動，後續也可能有機會減藥甚至停藥。若對於勞工體檢異常有擔憂，歡迎至家醫科門診諮詢。
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