鞭炮禁制區山腳國小跑道幾乎年年春節挨炸 校方捏冷汗

校園是苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定禁制區，苑裡鎮山腳國小跑道幾乎年年春節挨炸，校方捏冷汗，還好都沒有波及木造苗栗縣歷史建築日治後期宿舍群，許多民眾支持依自治條例執法開罰嚇阻。

山腳國小去年底建置的PU跑道，前天大年初五晚上傳出遭鞭炮「燒」傷，校方人員昨天緊急察看，發現跑道散布鞭炮屑，有數處焦黑，還好災情不嚴重，只是先前改建前的PP跑道也幾乎年年春節都挨炸，威脅校園內日治後期宿舍群安全，萬一波及後果不堪設想。

另案大年初一晚上6點44分，苗栗縣政府消防局接獲報案，小孩施放爆竹引燃苗栗市文聖里一處社區圍牆外雜草，險些波及天然氣加壓站及住宅，消防人員於1個小時內撲滅火勢。

春節期間鞭炮此起彼落，臉書社團引發熱議，有人認為熱鬧一下，才有過年氛圍，但也有民眾表示噪音吵人，有時清晨、深夜還在施放，沒有顧及還要輪班上工，或是老人、小孩需要睡眠的感受。

消防局指出，根據苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，平日上午6點至晚上10點開放飛行類、升空類、炸音類一般爆竹煙火施放，但因應春節及民俗節慶活動，1月27日小年夜、28日除夕、2月5日天公聖誕、12日元宵節，及14日苗栗𪹚龍「化龍返天」，延長至午夜12點。

此外，科學園區基地範圍、工業區、雪霸國家公園，及醫療衛生院所水平距離50公尺範圍，學校校區內或上課時段距校區水平距離50公尺範圍，都禁止施放爆竹煙火。