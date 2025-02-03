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鞭炮禁制區山腳國小跑道幾乎年年春節挨炸 校方捏冷汗
校園是苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定禁制區，苑裡鎮山腳國小跑道幾乎年年春節挨炸，校方捏冷汗，還好都沒有波及木造苗栗縣歷史建築日治後期宿舍群，許多民眾支持依自治條例執法開罰嚇阻。
山腳國小去年底建置的PU跑道，前天大年初五晚上傳出遭鞭炮「燒」傷，校方人員昨天緊急察看，發現跑道散布鞭炮屑，有數處焦黑，還好災情不嚴重，只是先前改建前的PP跑道也幾乎年年春節都挨炸，威脅校園內日治後期宿舍群安全，萬一波及後果不堪設想。
另案大年初一晚上6點44分，苗栗縣政府消防局接獲報案，小孩施放爆竹引燃苗栗市文聖里一處社區圍牆外雜草，險些波及天然氣加壓站及住宅，消防人員於1個小時內撲滅火勢。
春節期間鞭炮此起彼落，臉書社團引發熱議，有人認為熱鬧一下，才有過年氛圍，但也有民眾表示噪音吵人，有時清晨、深夜還在施放，沒有顧及還要輪班上工，或是老人、小孩需要睡眠的感受。
消防局指出，根據苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，平日上午6點至晚上10點開放飛行類、升空類、炸音類一般爆竹煙火施放，但因應春節及民俗節慶活動，1月27日小年夜、28日除夕、2月5日天公聖誕、12日元宵節，及14日苗栗𪹚龍「化龍返天」，延長至午夜12點。
此外，科學園區基地範圍、工業區、雪霸國家公園，及醫療衛生院所水平距離50公尺範圍，學校校區內或上課時段距校區水平距離50公尺範圍，都禁止施放爆竹煙火。
消防局表示，違反自治條例施放時間及地點，可依爆竹煙火管理條例處3萬元至15萬元罰鍰，如果釀災還可能涉及刑事、民事責任，消防局統計今年春節期間接獲30件檢舉案件，勸導6件，但消防人員據報到場，難以查獲現行犯，沒有任何開罰紀錄。
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