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桃園「桃漾館」試營運 報名免費體驗

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園北區青年活動中心桃漾館4日試營運，各項設施開放報名免費體驗，22日開幕。本報資料照片
桃園北區青年活動中心桃漾館4日試營運，各項設施開放報名免費體驗，22日開幕。本報資料照片

桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」標榜有健身中心、極限基地與AR體驗基地，但大樓自去年1月完工至今超過1年未啟用。桃市府青年局回應，去年因花蓮地震重新檢視結構安全、工程缺失改善等延宕，目前陸續就定位，明天試營運；試營運期間開放報名免費體驗設施。

北區青年活動中心位於八德擴大重劃區，分「桃寶」和「桃漾」2棟場館，前者包含非營利幼兒園、公辦民營托嬰中心、親子館和早療中心，前年4月已啟用，後者包括健身房、體適能、AR體驗和輕食商場，目前僅地下停車場啟用。

桃園市青年局長侯佳齡說，桃漾館是專屬於青少年的秘密基地，設置六大主題，各樓層皆有不同體驗，6樓規畫大富翁實境體驗教室、5樓是可做無人機考照訓練場的多功能展演中心，4樓AR沉浸式體驗中心與健身房。3樓有舞蹈教室和鼓房可免費借用，2樓為智能體驗與科技探索中心。

健身房 青年

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