改善易肇事路段 竹縣獲補助

新竹市去年13個路口各發生1件死亡車禍，多為人車流交織量大路口，警方呼籲用路人行經路口多方確認。新竹縣光明六路從博愛南路到縣政二路路段是通往國道一號竹北交流道的主要路廊，也是易肇事路段，縣府獲內政部核定，將增設5處左轉偏心車道，提升人車安全。

新竹市警方指出，去年竹市死亡車禍肇事路口除了西濱快速道路與美山聯絡道口、景觀大道與茄苳交流道南下入口屬車速較快路段，其餘多半位於人潮車流密集處，有些則是無號誌巷口。

警方分析主要肇事因素，包括中華路6段與長興街273巷口、成功路與成功路65巷口與西大路與明湖路口共三處都是駕駛未依規禮讓行人肇事；光復路一段與光復路一段30巷口、光復路二段與水源街口、光復路一段與介壽路口則是行人未依號誌或手勢指揮穿越道路肇事，提醒用路人多注意。

另，新竹縣政府交通旅遊處在去年提前完成13處易肇事路口和興隆路T型路口改善計畫後，今年再提「竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫」，獲內政部國土管理署核定5000萬元執行。

交旅處指出，經分析光明六路路廊交通事故以駕駛人未注意車前狀態及左彎未依規定為主，無專用車道、人行道及行人安全設施不足容易生險，之後將增設左轉偏心車道，並退縮行穿線調整路緣斜坡、增設行穿線庇護島，預計4月底辦理規畫設計、明年年中完成施工。