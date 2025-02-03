苗縣增155槍充電樁 5月前完成

苗栗縣政府規畫在苗栗市、頭份市、竹南鎮，及觀光遊憩區等地公有路外停車場，新設155槍充電樁，充電樁由台電施工，已陸續在街頭及停車場出現，縣府預計今年5月底前啟用，屆時全縣布建率逾5%，超過交通部2%標準。

電動車越來越普遍，交通部訂定電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法，公有路外公共停車場必須設置2%充電樁，苗縣府爭取交通部公路局前瞻基礎建設─綠能建設「公共充電樁建置計畫」補助，新設155槍快、慢充電樁，正陸續辦理內外線工程。

縣府交通工務處指出，充電樁分兩期施作，第一期107槍，工程經費5916萬元，分別在苗栗市設置32槍、頭份市28槍、竹南鎮25槍、後龍鎮12槍、卓蘭鎮4槍、獅潭鄉3槍、公館鄉2槍、通霄鎮1槍，進度約9成。

第二期工程經費3358萬多元，新設48槍，在頭份童話公園、頭份藝術公園、竹南獅山公園、通霄日落大道、大湖鄉公有停車場、獅潭鄉汶水老街停車場、苑裡鎮灣麗公園、南庄鄉南江水岸等處，進度6成2。充電樁啟用後收費標準還在研議。

另，縣府完成建置路邊停車收費管理平台，整合頭份、竹南、苗栗市公有路邊停車格管理系統，包括數據管理、數據化營運，及充電樁建置、維護及後續保養相關事宜。