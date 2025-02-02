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桃機初五入出境合計逾14萬人 返台旅客讚通關順暢

中央社／ 桃園機場2日電
桃園國際機場湧現收假人潮，入出境合計約14萬7870人。（桃園機場公司提供） 中央社
桃園國際機場湧現收假人潮，入出境合計約14萬7870人。（桃園機場公司提供） 中央社

桃園國際機場今天湧現收假人潮，入出境合計約14萬7870人。機場公司說，會適時啟動備援計程車隊支援，以紓解返鄉人潮；收假旅客則表示通關順暢，大讚機場公司的效率很好。

桃園國際機場公司表示，春節疏運期間航警局所屬安檢線與移民署所屬自動查驗通關系統（e-Gate）都預先全線開啟，紓解旅客人潮。呼籲民眾注意隨身及託運行李特徵，避免衍生錯拿糾紛，也提醒回國旅客勿帶動植物及相關產品，以及遵守海關入境申報規定，避免觸法遭罰。

由於今天入境旅客較多，機場公司指出，除原有的桃園機場排班計程車，也會根據入境旅客預報數，啟動桃園地區合作的備援計程車隊支援載運旅客，以紓解返鄉人潮。

對於有民眾在社群媒體發文「巧遇桃機行李大塞車」，機場公司說，經調查行李輸送系統運作正常，根據航班運量預報系統顯示，第一航廈於中午12時至下午2時有逾5100名旅客出境，是尖峰時段，行李堆疊是因為相關櫃台行李短時間累積量大，地勤人員採應變措施先暫時堆疊，後續已分流完成安檢運送，目前營運正常。

移民署國境事務大隊表示，依據預報數字顯示，桃機今天的入出境合計約14萬7870人，較去年農曆初五入出境人數約增加2萬6000多人，且以國人為主。

返台旅客表示，今天的入境通關速度很快很順暢，「我們台灣的效率很好」，這是好現象，不過行李是多了一點比較要等。

桃園機場

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