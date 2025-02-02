桃園復興高遶溪古圳步道秘境 觀旅局長推薦走春新選擇

桃園市府觀旅局長周柏吟推薦新整修的復興區高遶溪古圳步道秘境，是新的走春選擇。圖／市府觀旅局提供

農曆春節長假最後一天，明天恢復上班，桃園市觀光旅遊局長周柏吟今天上午推薦，新春探索復興區北橫羅馬公路「進階版秘境玩法」，自行車友沿羅馬公路平台熱點眺望風光，遊客羅浮泡湯泡腳及賞景，新完工的溪口部落周邊步道及高遶溪古圳步道秘境，是走春新的選擇。

市府觀旅局今年推動探索北橫、大龍門觀光廊帶兩大觀光重點，將復興區北橫景點、秘境及大溪、龍潭及石門水庫豐富的自然景觀及人文特色、客家美食串聯起來。市長張政昨天與夫人張琦雅前往龍潭區台灣客家茶文化館，體驗桃園東方美人茶文化及歷史，他邀請國人今年來大龍門觀光廊帶景點旅遊。

周柏吟表示，北橫公路是走春的首選，不論賞花看景接觸大自然，都是一條值得推廣的遊程，春節期間吸引大批遊客自行車友走春踏青，至羅浮泡湯、在幾處平台眺望石門水庫美景，特別是該局去年完工高遶溪古圳步道新秘境，不用出國也能體驗如日本奧入瀬之美，。

高遶溪古圳步道擁有歷史底蘊的地方，早期是泰雅族人狩獵及出草祭儀山徑古道，步道沿高遶溪中下游溪谷設置，擁有多種原始喬木，途中有2座各為21及29公尺的跨河繩橋，讓遊客親近大自然和放鬆心情，相繼吸引地方旅遊業者推出專屬登山健走套餐遊程。

高遶溪步道全長約2.6公里，以修舊如舊方式，重新整修既有古道約1.6公里，保留在地景觀，讓遊客探索泰雅族古道，順著高遶溪而下，行經去年新完工步道及新增1座29公尺跨河繩橋（增設安全護欄約700公尺），途中有休憩設施及導覽指標牌，並重修高遶橋和高遶天空吊橋旁的入口空間、軍事遺構、跨淺溪流及瀑布旁景點5處，可提供遊客整體遊憩品質及安全性。