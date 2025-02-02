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台灣燈會規劃一日一主秀 打造桃園多元文化藝術饗宴

中央社／ 桃園2日電

台灣燈會時隔9年重返桃園主辦，桃園市府文化局今天表示，除11日贈燈日、12日開幕式、23日閉幕式有精彩演出外，13日至22日期間將以「一日一主秀」主軸方向規劃節目。

文化局表示，「2025台灣燈會」時隔9年重返桃園主辦，今年燈會以「光聚千塘串桃園」為主題並規劃雙展區，其中「光的遊戲場」7日起於A19桃園體育園區站試營運，「主燈展演場」於12日正式開展，活動至2月23日閉幕。

文化局指出，桃園市是個新舊文化交融發展的都市，擁有豐富多元族群文化特色，以及年輕活力、跨界創新等特點，文化局將以桃園在地「主題節慶」與「多元族群」特色，規劃今年多元類型節目演出安排。

文化局表示，12日下午1時30分於A18高鐵桃園站前的開幕式，就有多達19個表演團體一起踩街遊行，將藝術展演結合2025台灣燈會主題風格、在地文化，彰顯桃園文化多元性。

文化局指出，今年燈會整體表演節目有包含閩南、客家、原住民、新住民、管絃樂、國樂、熱音、傳統技藝、體育、民俗及國際等多種類型，超過80組精彩展演，像是台灣的即將成真火舞團、雲南民俗打歌促進協會、汲音交響管樂團、客家金曲歌手謝宇威、龍潭愛樂管絃樂團及李棠華雜技團等。

除了國內表演團隊外，也邀請來自日本千葉縣、宮崎縣及菲律賓的姊妹市團隊，另外還邀請法國知名「夢想飛行員」劇團及「夜光飛船秀」，呼應桃園航空城特色，準備了與飛行員、航空起飛意象的表演，更多活動詳細資訊，民眾可上「2025台灣燈會在桃園」官方網站查詢。

台灣燈會 文化局 桃園

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