快訊

周杰倫初五半夜PO出與方文山對話 驚喜預告新歌催生！

氣質女神慘變阿珠媽！潤娥「五五身+老氣造型」神顏也救不了 眾人看傻：是被整嗎

2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康追起來

無視告示亂丟垃圾包堆成山 頭份市公所：破袋稽查一定罰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市公所春節期間沒有定點收集垃圾，但許多民眾無視公告，市公所清潔隊門前垃圾包堆積成山
苗栗縣頭份市公所春節期間沒有定點收集垃圾，但許多民眾無視公告，市公所清潔隊門前垃圾包堆積成山

苗栗縣頭份市公所春節期間沒有定點收集垃圾，但許多民眾無視公告，市公所清潔隊門前垃圾包堆積成山，引來「秒變文盲」、「沒有水準」等批評，市公所強調明天上班一定會破袋稽查，查得到一定會開罰。

春節連假期間，頭份市公所1月29日至今天沒有定點收集垃圾，公所清潔隊關上鐵門並立牌公告開放時間，並公告說明如果堆置，將依廢棄物清理法開罰，結果一些民眾照丟，垃圾包成山，有礙市容觀瞻及環境衛生。

垃圾包成山，也引來一片批評聲音，指出亂丟垃圾的人自私沒有水準、沒有公德心，無視公告秒變文盲，一個人丟、跟著100人丟，很扯、很誇張！幾顆老鼠屎壞了1鍋粥，支持市公所重罰，否則將來有樣學樣。

不過，也有部分市民反映，如果無法配合垃圾車清運時間，就只能定點丟垃圾，春節垃圾量又多，公所5天定點不收垃圾，造成很大的困擾，公所應該研議調整，方便服務市民。

市公所指出，春節清運垃圾時間都有宣導，結果還是垃圾包成山，明天上班將會破袋稽查，只要查到相關證據，清潔隊將據以開罰，可處1200元至6000元，此外，苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法修正去年底施行，新制垃圾包檢舉獎金調到最高的罰鍰50%，鼓勵民眾勇於檢舉，共同遏阻亂象。

廢棄物 春節 頭份

延伸閱讀

妻懷首胎突然落紅破水 新手爸爸春節塞車陣急向警求助

沒迎到財神…大樂透連2摃 今天頭獎上看1.6億

陸春節手機熱銷 補貼奏效

初四蛇轉乾坤！大樂透頭獎上看1.1億 春節大小紅包獎號一次看

相關新聞

再等10天！2025台灣燈會桃園登場 19支國內外隊伍踩街打頭陣

2025台灣燈會在桃園，除了12日開幕式、23日閉幕式表演，桃園市文化局也在活動期間安排一日一主秀，邀請、鞥日本、法國和...

無視告示亂丟垃圾包堆成山 頭份市公所：破袋稽查一定罰

苗栗縣頭份市公所春節期間沒有定點收集垃圾，但許多民眾無視公告，市公所清潔隊門前垃圾包堆積成山，引來「秒變文盲」、「沒有水...

初四國1北返車潮激增 新竹路段壅塞

春節連假邁入尾聲，高公局指出，今天是農曆初四，將出現北返車潮；今天中午11點半，國道1號新竹路段北上車流已出現車潮，尤其...

竹縣獲中央核定5000萬 優化竹北光明六路交通優化措施

新竹縣府交通旅遊處去年提前完成13處易肇事路口和興隆路T型路口改善計畫，今年再提「竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行...

蛇年開春 竹縣府2月規畫21場親子活動

新竹縣蛇年開春社福活動精彩多元，縣府社會處指出，已於2月份規畫21場親子活動、1場社區培力及1場志工培力課程，從探索自然...

舞蹈教室和鼓房免費借 桃園北青「桃漾館」22日開幕

桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」標榜有健身中心、極限基地與AR體驗基地，地方討論熱烈，但大樓去年1月完工至今未啟用；青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。