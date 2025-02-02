無視告示亂丟垃圾包堆成山 頭份市公所：破袋稽查一定罰

苗栗縣頭份市公所春節期間沒有定點收集垃圾，但許多民眾無視公告，市公所清潔隊門前垃圾包堆積成山，引來「秒變文盲」、「沒有水準」等批評，市公所強調明天上班一定會破袋稽查，查得到一定會開罰。

春節連假期間，頭份市公所1月29日至今天沒有定點收集垃圾，公所清潔隊關上鐵門並立牌公告開放時間，並公告說明如果堆置，將依廢棄物清理法開罰，結果一些民眾照丟，垃圾包成山，有礙市容觀瞻及環境衛生。

垃圾包成山，也引來一片批評聲音，指出亂丟垃圾的人自私沒有水準、沒有公德心，無視公告秒變文盲，一個人丟、跟著100人丟，很扯、很誇張！幾顆老鼠屎壞了1鍋粥，支持市公所重罰，否則將來有樣學樣。

不過，也有部分市民反映，如果無法配合垃圾車清運時間，就只能定點丟垃圾，春節垃圾量又多，公所5天定點不收垃圾，造成很大的困擾，公所應該研議調整，方便服務市民。

市公所指出，春節清運垃圾時間都有宣導，結果還是垃圾包成山，明天上班將會破袋稽查，只要查到相關證據，清潔隊將據以開罰，可處1200元至6000元，此外，苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法修正去年底施行，新制垃圾包檢舉獎金調到最高的罰鍰50%，鼓勵民眾勇於檢舉，共同遏阻亂象。