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竹縣獲中央核定5000萬 優化竹北光明六路交通優化措施

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣府說，未來竹北市光明六路將增設5處左轉偏心車道等優化措施，預計明年中完成，人車通行環境將更安全順暢。圖／新竹縣府提供
新竹縣府說，未來竹北市光明六路將增設5處左轉偏心車道等優化措施，預計明年中完成，人車通行環境將更安全順暢。圖／新竹縣府提供

新竹縣府交通旅遊處去年提前完成13處易肇事路口和興隆路T型路口改善計畫，今年再提「竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫」，獲內政部國土管理署肯定，核定5000萬元執行，縣府說，未來竹北市光明六路將增設5處左轉偏心車道等優化措施，預計明年中完成，人車通行環境將更安全順暢。

交旅處說，光明六路從博愛南路到縣政二路是通往國道一號竹北交流道的主要路廊，屬竹縣易肇事路段之一，去年縣內易肇事地點委外規畫設計和工程改善計畫分析，光明六路路廊交通事故以駕駛人未注意車前狀態及左彎未依規定為主。同時，多數交通案件因無專用車道、人行道及行人安全設施不足，進而影響直行車輛與轉向車輛行進與安全，行人事故則多以無庇護穿越通行空間，致與車輛發生碰撞。

交旅處指出，去年交通部盤點全國行人事故熱點，竹縣13處列為優先改善路口，國土署以「永續提升人行安全計畫」核定2600萬元執行，經不斷協調，畫設退縮行穿線、建置停等安全空間及增設行人專用號誌，提前在去年11月達標，獲國土署肯定。

交旅處說，這道路改善計畫路段為光明六路從博愛南路到縣政二路，長約1.45公里，將在沿線5處路口增設左轉偏心車道，並退縮行穿線調整路緣斜坡，增設行穿線庇護島，獲國土署核定5000萬元執行，由中央補助4100萬元，縣配合款900萬元，預計4月底辦理規畫設計、明年年中完成施工。

光明六路段尖峰通勤時段車流量龐大，且沿途經過博愛國中、博愛國小及縣府等機關，行人通行需求較高，發生交通事故影響民眾生命財產安全甚鉅。希望透過改善計畫，藉由將左轉專用車道進行偏心設計，針對行穿線進行退縮、增設行穿線庇護島，並配合退縮後的行穿線位置調整路緣斜坡等，盼降低路口交通事故。

交通事故 行人 車道

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