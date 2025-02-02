蛇年開春 竹縣府2月規畫21場親子活動

新竹縣蛇年開春社福活動精彩多元，縣府社會處指出，已於2月份規畫21場親子活動、1場社區培力及1場志工培力課程，從探索自然到客家美食體驗，打造寓教於樂的多元學習機會，邀民眾帶著家中孩童一起共襄盛舉。

社會處指出，托育資源中心依照1至2歲、2至4歲不同的年齡層在第二運動場親子遊戲室規畫適合親子參加的系列大自然探索活動，帶領幼兒觀察、體驗自然之美。針對兒童也安排了粉彩杯墊書籤DIY、森林兔子玩偶DIY、氣球魔法屋等趣味課程。

由於農曆春節剛過，親子夢想館特別安排「歡樂炸湯圓」親子同樂，讓1至3歲幼兒從小體驗傳統節慶樂趣。兒童及青少年中心則以客家文化為主題，推出「一起來做水晶餃」等創意美食課程，讓孩子在動手做中認識在地飲食文化。

另外，為協助社區發展，縣府將舉辦「社區資源盤點與方案撰寫實務工作坊」，強化社區提案能力。同時，新住民家庭服務中心也規畫築親庭志工交流活動，促進多元文化對話。

社會處表示，相關親子社社活動多採線上報名，部分項目名額有限，建議民眾及提前報名。詳細活動資訊及報名方式請見「竹縣社福•無限幸福 2月社福活動彙整表」(https://reurl.cc/O5LbK7)及關注各辦理單位臉書粉絲專頁公告。歡迎民眾把握2月好時光，與孩子一同參與這趟探索與學習之旅。