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再等10天！2025台灣燈會桃園登場 19支國內外隊伍踩街打頭陣
2025台灣燈會在桃園，除了12日開幕式、23日閉幕式表演，桃園市文化局也在活動期間安排一日一主秀，邀請、鞥日本、法國和菲律賓等國內外多組知名團體演出，呈現多元豐富的文化特色。
文化局表示，一日一主秀以「主題節慶」、「多元族群」為主軸，演出節目包括14日火舞、15日雲南打歌、16日交響管樂演奏、17日客家金曲歌手謝宇威和龍潭愛樂管絃樂團」、18日臺灣李棠華雜技團、19日原民歌手巴查克、陳曼青和馬曉安獻唱、20日桃園市國樂團等。日本千葉縣、宮崎縣及菲律賓安吉利斯市等姊妹市與法國夢想飛行員劇團也將帶來精彩演出。
值得一提的是，今年燈會安排12日踩街遊行，當天下午1時30分從機捷A18站前出發，19支隊伍將分別呈現桃園豐富多元的文化特性，晚上再接著賞燈。活動詳情可上「2025台灣燈會在桃園」官方網站查詢。
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