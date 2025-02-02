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舞蹈教室和鼓房免費借 桃園北青「桃漾館」22日開幕

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園北區青年活動中心桃漾館4日試營運，各項設施開放報名免費體驗，22日盛大開幕。本報資料照片
桃園北區青年活動中心桃漾館4日試營運，各項設施開放報名免費體驗，22日盛大開幕。本報資料照片

桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」標榜有健身中心、極限基地與AR體驗基地，地方討論熱烈，但大樓去年1月完工至今未啟用；青年局表示，去年4月發生大地震，當時為了安全，有些結構需要重新檢視，現在設備已陸續進場，預計2月22日開幕。

北區青年活動中心位於八德擴大重劃區，分「桃寶」和「桃漾」2棟場館，前者包含非營利幼兒園、公辦民營托嬰中心、親子館和早療中心，前年4月已啟用，後者則包括健身房、體適能、AR體驗和輕食商場，但截至目前僅運動文具用品特賣會進駐。

北青活動中心工程2023年12月，契約變更工程2024年1月底完工，新工處去年7月1日完成驗收，但桃漾館營運管理單位接管前發現工程有缺失，為求安全，新工處去年9月中旬才完成改善與點交，依照合約，廠商須於今年2月12日營運，時間接近，地方期盼，民眾晨運聚集或Line聊天群組都討論熱烈。

桃園市青年局長侯佳齡指出，桃漾館是專屬於青少年的秘密基地，共有六大主題，6樓規畫有大富翁實境體驗教室，5樓是可做無人機考照訓練場的多功能展演中心，4樓是AR沉浸式體驗中心與健身房，3樓有免費的舞蹈教室和鼓房可借用，2樓為智能體驗與科技探索中心，1樓則是補充能量的美食購物空間。

侯佳齡表示，桃漾館地下停車場去年11月已應地方需求先啟用，地上樓層將於本月4日試營運，11日正式營運，22日盛大開幕；試營運期間可免費體驗，免費體驗預約網址：https://scr.cyc.org.tw/tp22.aspx

桃園北區青年活動中心桃漾館4日試營運，各項設施開放報名免費體驗，22日盛大開幕。本報資料照片
桃園北區青年活動中心桃漾館4日試營運，各項設施開放報名免費體驗，22日盛大開幕。本報資料照片
桃園北區青年活動中心桃漾館4日試營運，各項設施開放報名免費體驗，22日盛大開幕。本報資料照片
桃園北區青年活動中心桃漾館4日試營運，各項設施開放報名免費體驗，22日盛大開幕。本報資料照片

健身房 青年

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