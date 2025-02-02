注意！竹市去年發生13件死亡車禍 警方公布肇事路口

新竹市地狹人稠，交通事故頻傳，新竹市警方統計，去年竹市共有十三個路口各發生一件死亡車禍，包括中央路與大同路口、西大路與明湖路口、西濱快速道路與美山聯絡道口都上榜，這些路口多半位於市區或巷弄，人車流交織量大，其中，車輛未依規定暫停讓行人先行與行人未依號誌或手勢指揮穿越道路是最常肇事的主因，呼籲駕駛人與民眾行經路口、行人穿越道時務必多方確認。

新竹市警方指出，由於這十三個路口去年各發生一次死亡車禍，因此沒有排名之分，分別是中華路六段與長興街273巷口、成功路與成功路65巷口、光復路一段與光復路一段30巷口、景觀大道與茄苳交流道南下入口、光復路二段與水源街口、中華路四段與經國路3段口、 民富街與北新街口、光復路一段與介壽路口、寶山路與建華街口、中央路與大同路口、西大路與明湖路口、西濱快速道路與美山聯絡道口、中華路6段與中華路6段359巷口。

警方分析主要肇事因素，其中，包括中華路6段與長興街273巷口、成功路與成功路65巷口與西大路與明湖路口共三處都是駕駛未依規禮讓行人肇事；光復路一段與光復路一段30巷口、光復路二段與水源街口、光復路一段與介壽路口則是行人未依號誌或手勢指揮穿越道路肇事。

其餘路口各有一件的肇因，分別是「違反其他號誌、闖紅燈右轉、闖紅燈直行、無號誌路口左方車未讓右方車先行、違反禁止左轉、右轉標誌、有號誌路口轉彎車未讓直行車先行與駕駛恍神、緊張、心不在焉分心等。」

警方說，這些肇事路口除了西濱快速道路與美山聯絡道口、景觀大道與茄苳交流道南下入口屬車速較快路段，其餘多半位於人潮車流密集處，有些則是無號誌巷口。

針對相關交通事故的改善作為，交通處指出，市府除每月召開專案追蹤管考會議，落實改善道路安全外，去年下半年已宣布「守護行人 道安五環」行動方案，從「危險路口改善」、「安心路平計畫」、「通學步道與道安宣導」、「道路工程與號制改善」與「優化大眾運輸」等五大面向著手，多管齊下，改善行人環境、提高駕駛人道安意識，盼藉此降低交通事故。

警察局指出，警局於每件死亡車禍道路交通事故發生後即辦理安全改善會勘，邀集相關單位及專家學者共同針對事故現場提出相關改善建議，並彙整建議函請市府相關單位辦理改善；另請轄區分局於肇事地點及周遭編排取締違規勤務，列入巡邏稽查重點，以有效遏止違規情事及降低事故發生，除工程改善及執法外，亦利用大型活動、校園宣導、員工講習、相關多媒體等平台辦理各類交通安全宣導，強化用路人正確用路觀念及交通法規新制。