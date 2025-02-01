中壢天祥醫院2/3開業門診 仿日本酒店設計Ai智慧醫院

桃園市天成醫療體系8年來第一個新設天祥醫院，將在2月3日（年初六）開張，提供南桃園民眾醫療及看診服務，天成醫療體系董事長張育美今天表示，天祥醫院各樓層參考東京日本皇居前四季酒店設計裝修，導入Ai智慧醫療照護系統，並網羅各醫學中心、區域醫院專科醫師到院門診，將提高桃園醫療水準。

天成醫療體系在桃園創院35年，包括中壢天晟、楊梅天成醫院等醫療體系在內，去年8月接下位於中壢區志廣路、正光街口的懷寧醫院，重新設計裝修完成，院內設有內科、外科、心臟科、腎臟科、胸腔科、胃腸肝膽科、神經內科、風濕免疫科、家庭醫學科、復健科、身心科、兒科等科別，民眾今天起透過天祥醫院官網或下載天成醫療體系App可線上預約掛號服務。

張育美在臉書以「天祥醫院，好美好美的醫院」宣布天祥醫院2月3日新開張，她抱著愛犬「LuLu」至該醫院開箱，也讓網友驚羡「這家醫院可以帶寵物！真棒」，也有網友說，希望桃園醫療品質趕快和台北市一樣。

張育美說，很高興天祥醫院2月3日年初六開業，新建天祥醫院時，她多次到東京日本皇居前的四季酒店去考察學習設計裝修，並真的把飯店式設計，融入該醫院各個樓層，不僅裝修時尚，也是Ai智慧醫院 ，網羅各醫學中心、區域醫院的專科醫師到院，為鄉親服務，將提高桃園醫療水準。