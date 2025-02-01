快訊

桃園平鎮過年驚傳里長勸導放鞭炮被打？原來是兒子惹禍

女歌手揭遭親舅舌吻猥褻！人生翻篇發文：壞人活在地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

初四國1北返車潮激增 新竹路段壅塞

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國1新竹路段北上車流已出現車潮，尤其竹北至湖口交流道時速僅20至40公里。記者王駿杰／攝影
國1新竹路段北上車流已出現車潮，尤其竹北至湖口交流道時速僅20至40公里。記者王駿杰／攝影

春節連假邁入尾聲，高公局指出，今天是農曆初四，將出現北返車潮；今天中午11點半，國道1號新竹路段北上車流已出現車潮，尤其竹北至湖口交流道時速僅20至40公里。新竹警方指出，今天的車潮尖峰時段預估在中午過後，屆時恐會有壅塞狀況發生，呼籲用路人盡早上國道。

高公局表示，今天預估交通量達136百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。其中北向交通量預計高達72百萬車公里，為平日的1.6倍。

今天上午11時30分，國1號新竹路段南下車流量稍多，時速約40至60公里；北上路段新竹系統交流道至竹北交流道時速約40至60公里，竹北交流道至湖口交流道時速僅20至40公里，已有明顯車流。警方說，中午過後國1新竹段恐有壅塞狀況發生，提醒用路人於行前查詢路況，以減少壅塞於車陣的時間。

新竹 竹北 車潮

延伸閱讀

初四國1北返車潮尖峰時段估中午過後 警：盡早出發

初四恐湧北返車潮！高工局估達平日1.6倍 11重點壅塞路段一次看

北返車流湧現！高公局估交通量增1.5倍 國五1路段驚現「紫爆」

明初二回娘家國道易塞路段出爐 國五北上恐塞至深夜

相關新聞

初四國1北返車潮激增 新竹路段壅塞

春節連假邁入尾聲，高公局指出，今天是農曆初四，將出現北返車潮；今天中午11點半，國道1號新竹路段北上車流已出現車潮，尤其...

新竹縣汙水下水道建設彩繪美化 社區巷弄新美學獲好評

為鼓勵更多民眾參與汙水下水道建設，新竹縣政府在竹北市中華路128巷為接管用戶試行後巷美化，原本單調的牆面經彩繪師巧手，變...

春節送禮超喜氣...工研院輔導旺萊山 以鳳梨廢葉循環包裝

鳳梨是國人愛吃的水果之一，更是外銷的重要經濟作物，每年產生高達80萬噸的廢棄鳳梨葉，早期這些莖葉經常被直接埋入土壤中自然...

蕭美琴桃園景福宮祈福 民眾排隊領福袋人龍繞廟整圈

大年初三走春，副總統蕭美琴今上午前往桃園市景福宮祈福，並在現場發送1元復使福袋，許多民眾一早就在現場排隊等候，新年求福氣...

桃園男繳最高勞保費24年 往生年齡早半年保金竟全充公

「繳勞保費24年往生，勞保金卻充公」，桃園市羅姓男子今天上午表示，他的家人差半年滿55歲，工作投保勞保繳費已經24年，最...

桃園市就服處113年度第4、5梯次失業者職訓 11月起陸續開課

桃園市政府就業職訓服務處為協助失(待)業民眾能盡早回歸職場，提升就業競爭力，113年度持續辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場－失業者職業訓練，第4、5梯次於11月至12月陸續開課，讓勞工有多元的選擇機會，適

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。