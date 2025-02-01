初四國1北返車潮激增 新竹路段壅塞

春節連假邁入尾聲，高公局指出，今天是農曆初四，將出現北返車潮；今天中午11點半，國道1號新竹路段北上車流已出現車潮，尤其竹北至湖口交流道時速僅20至40公里。新竹警方指出，今天的車潮尖峰時段預估在中午過後，屆時恐會有壅塞狀況發生，呼籲用路人盡早上國道。

高公局表示，今天預估交通量達136百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。其中北向交通量預計高達72百萬車公里，為平日的1.6倍。

今天上午11時30分，國1號新竹路段南下車流量稍多，時速約40至60公里；北上路段新竹系統交流道至竹北交流道時速約40至60公里，竹北交流道至湖口交流道時速僅20至40公里，已有明顯車流。警方說，中午過後國1新竹段恐有壅塞狀況發生，提醒用路人於行前查詢路況，以減少壅塞於車陣的時間。