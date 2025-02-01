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泰雅傳統樂器演奏保存者 口簧琴吹奏出生命樂章

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣尖石鄉鎮西堡部落泰雅族牧師阿隆．優帕司，保存泰雅族的傳統表演口簧琴技藝，到教會與地方學校授課，課後親手製作口簧琴送學生，盼讓傳統音樂融入日常。

在阿隆·優帕司（Along Yupas）胸前的小袋子裡，總藏著1支僅10幾公分長的口簧琴，輕巧的竹片隨手可取，只要有空，他隨手拿出口簧，將拿竹片放在嘴邊，用力拉繩即可發出變化多元的聲音，吹奏清亮的旋律。

阿隆·優帕司表示，口簧琴是透過竹子與簧片的振動，用口腔共鳴的方式，讓口簧琴發出可高可低的樂音，聲音展現清亮卻帶著微微的顫動，宛如風在林間低語，雨滴敲打葉片般輕柔。

回憶起學習口簧琴的過程，他說，於20歲時因機緣訪問1名泰雅族長者而接觸口簧琴，受啟發與感動，後來也學習製作與吹奏口簧琴，並經10多年摸索與學習，掌握口簧琴的製作與演奏技巧。

40歲返鄉服務後，阿隆·優帕司投入口簧琴技藝的傳承與教學，他認為，音樂與傳統技藝要融入生活文化中，才是真正的傳承，他到尖石鄉的新光國小、尖石國中等校開課教口簧琴演奏與製作。

為延續教學的溫度，阿隆·優帕司課後親手製作口簧琴送給學生，傳達情感，學生格外珍惜這項樂器，也常於生活中拿出吹奏。

新竹縣政府文化局提供資料指出，阿隆·優帕司以實際行動守護並傳承泰雅族文化，為口簧琴技藝的復興注入新生命，也登錄為「泰雅族傳統樂器演奏（口簧琴、縱笛）」的無形文化資產保存者，肯定他在傳統表演藝術上的貢獻。

新竹 泰雅族 音樂

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