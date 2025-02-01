快訊

桃園平鎮過年驚傳里長勸導放鞭炮被打？原來是兒子惹禍

女歌手揭遭親舅舌吻猥褻！人生翻篇發文：壞人活在地獄

泰雅族語守護者 阿棟·優帕司復振語言與傳統

中央社／ 新竹縣1日電

竹縣尖石鄉鎮西堡部落泰雅族牧師阿棟．優帕司，投身泰雅文化復振超過30年，包含編撰泰雅語教材到保存傳統吟唱，並融入生活，他說，文化只有融入生活，才能真正延續。

鎮西堡部落位於海拔約1700公尺高山上，從山腳前行，須經蜿蜒陡峻山路，車程約1、2個小時才能抵達，30多年前阿棟·優帕司（Atung Yupas）以牧師身分返鄉時，部落還沒通電，連道路也未鋪設完善。

阿棟·優帕司說，定居家鄉後，發現泰雅文化隨時間沒落，會說族語的人驟減，他透過與族人創立「台灣泰雅爾族永續協會」，並將組織登錄為「口述傳統」保存團體，讓泰雅語言與傳統知識得以延續。

他表示，泰雅族社會並無文字書寫的傳統，而是將祖先留下的語言作為媒介，以吟唱或口說等方式傳承，內容涵蓋族群起源、族群遷移、祖先遺訓、族群規範等，稱此口說與吟唱為「Lmuhuw」。

阿棟·優帕司說，「Lmuhuw」沿用至今，透過推廣讓族人持續運用在提親、婚禮、祭典等場合吟唱，同時也以記錄與編撰泰雅語教材保存，盼搶救這項珍貴的口述傳統，延續泰雅語言與歷史。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，竹縣府在101年公告「泰雅族Lmuhuw吟唱」為文化資產，由台灣泰雅爾族永續協會保存，後經105年文化資產法修正後，「Lmuhuw」登錄為口述傳統，協會續推融入教育、與活化。

文化資產 泰雅族 語言

延伸閱讀

新竹縣汙水下水道建設彩繪美化 社區巷弄新美學獲好評

女山友攀大霸尖山失聯 2批搜救人員入山尋獲背包卻不見人影

春節連假何處去 新竹縣推出「5香」深度旅遊路線

過年健行走春吸芬多精補元氣 新竹縣推薦精選10條步道

相關新聞

初四國1北返車潮激增 新竹路段壅塞

春節連假邁入尾聲，高公局指出，今天是農曆初四，將出現北返車潮；今天中午11點半，國道1號新竹路段北上車流已出現車潮，尤其...

新竹縣汙水下水道建設彩繪美化 社區巷弄新美學獲好評

為鼓勵更多民眾參與汙水下水道建設，新竹縣政府在竹北市中華路128巷為接管用戶試行後巷美化，原本單調的牆面經彩繪師巧手，變...

春節送禮超喜氣...工研院輔導旺萊山 以鳳梨廢葉循環包裝

鳳梨是國人愛吃的水果之一，更是外銷的重要經濟作物，每年產生高達80萬噸的廢棄鳳梨葉，早期這些莖葉經常被直接埋入土壤中自然...

蕭美琴桃園景福宮祈福 民眾排隊領福袋人龍繞廟整圈

大年初三走春，副總統蕭美琴今上午前往桃園市景福宮祈福，並在現場發送1元復使福袋，許多民眾一早就在現場排隊等候，新年求福氣...

桃園男繳最高勞保費24年 往生年齡早半年保金竟全充公

「繳勞保費24年往生，勞保金卻充公」，桃園市羅姓男子今天上午表示，他的家人差半年滿55歲，工作投保勞保繳費已經24年，最...

桃園市就服處113年度第4、5梯次失業者職訓 11月起陸續開課

桃園市政府就業職訓服務處為協助失(待)業民眾能盡早回歸職場，提升就業競爭力，113年度持續辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場－失業者職業訓練，第4、5梯次於11月至12月陸續開課，讓勞工有多元的選擇機會，適

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。